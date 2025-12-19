AI食事管理アプリ『あすけん』活用で、従業員の行動変容が実現！ 「食品表示を意識して見る」が約3倍に増加～大阪府「大阪スマートヘルスプロジェクト　Health-O」採択、企業の健康経営を加速～

株式会社asken

累計会員数1,300万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」）は、大阪府が実施する次世代スマートヘルス分野のスタートアップ支援「大阪スマートヘルスプロジェクト Health-O」において、支援企業に選出されました。

この度、社員の健康維持・増進を重要な経営課題と位置づけ、働きやすく健康的な職場づくりを推進し、「健康経営優良法人2025（ブライト500）」にも認定された不二熱学サービス株式会社（大阪市中央区、代表取締役社長 近藤康之、以下「不二熱学サービス」）とともに実証事業を実施し、従業員の食習慣改善ならびに食生活改善に向けた意識・行動変容において、具体的な成果が得られましたのでご報告します。

■実証事業の概要

本実証事業では、不二熱学サービスの従業員へAI食事管理アプリ『あすけん』を提供（※）し、従業員の食習慣改善ならびに食への関心を高め、行動変容へと繋げることを目指しました。

※対象期間：2025年7月1日から9月30日 / 対象者：不二熱学サービスの従業員内の参加希望者34名

その結果、実施前と実施後のアンケート比較から、食生活に対する意識の変化が確認できました。具体的には、「食品表示を意識して見るようになった」と回答した社員の割合が14％から43％の約3倍に増加しました。これは、自身の食事傾向を『あすけん』で把握することで、食事の選択力が向上した結果と考えられます。

他にも「間食・お酒を控えるようになった」「朝食をとるようになった」といった回答もあり、食生活改善に向けた自律的な行動変容が起きたことが確認できました。また「朝起きられるようになった」「お通じが良くなった」など、体調の改善に関する具体的な回答も得られました。

さらに、『あすけん』に登録された食事記録から算出された参加者個人の栄養データを分析した結果、特に日本人が課題とする塩分や飽和脂肪酸の過剰摂取が改善し、鉄分やたんぱく質の適正摂取率も向上していることがわかりました。『あすけん』内に表示されるグラフやアドバイスから自身の食事傾向を知り、食事の選び方における行動変容が起きたと考えられます。

この実証事業により、『あすけん』は単なる健康施策の提供に留まらず、従業員が自ら考え行動する「健康リテラシー」の向上に貢献し、企業の持続的な健康経営をサポートする有効な手段となることが示されました。

今後も当社は、AI食事管理アプリ『あすけん』を通じて、栄養と食習慣の重要性の発信や食生活改善のサポートを行い、誰もが「明日の健康」に向かっている社会づくりに貢献してまいります。

■株式会社asken 法人事業部 部長 松尾 恵太郎コメント

近年、企業の持続的な成長には「人的資本経営」の視点が不可欠となり、その基盤となる「健康経営」の重要性が一層高まっています。大阪府の先進的な取り組みのもと、「健康経営優良法人2025（ブライト500）」の認定を受けている不二熱学サービス様とともに、本実証事業を実施できたことは大きな意義があると考えております。

本実証事業を通じて、AI食事管理アプリ『あすけん』が、従業員一人ひとりの食に対する意識を高め、健康につながる行動変容を促すことができるサービスであることを改めて確認いたしました。

『あすけん』の強みであるデータに基づく個別の食生活改善サポートとして、管理栄養士監修のアドバイスや、摂取栄養素・栄養バランスをグラフで可視化する機能を提供しています。

本実証事業において、『あすけん』のこれらの機能により、塩分や飽和脂肪酸といった具体的な栄養課題の改善につながったことは、企業の健康経営をデータドリブンで支援する当社の法人向けサービス「あすけんプラス」の有効性を示す結果であると考えております。今後も、企業の健康経営の推進と、働く世代の健康寿命の延伸に貢献できるよう、より良いサービスの提供に努めてまいります。

■「大阪スマートヘルスプロジェクト Health-O」の概要

近年、企業の持続可能な成長や生産性向上の観点から健康経営の重要性が一層高まるなかで、心身の状態を可視化したり個人に適した健康アドバイスを提供するアプリなど、従業員一人ひとりの健康づくり支援に役立つ新たなヘルスケアサービスが生まれています。

大阪府では本分野のサービス開発等を行う次世代スマートヘルス分野のスタートアップを支援し、大阪府内の企業や団体における導入機会を提供することでサービス改善や社会実装につなげています。これを通じて、導入実証先となる企業や健康保険組合がスマートヘルスサービスを活用して実施する健康経営等の活動を支援しています。

「大阪スマートヘルスプロジェクト」公式サイト：https://osaka-smarthealth.osaka.cci.or.jp/#what-is-smart-health

■不二熱学サービス

不二熱学サービス株式会社は、創業から60年以上、様々な施設の「安全」「快適」を守ることを使命とし、空調・冷凍冷蔵・給排水設備を中心に、豊かな生活環境を創造する総合エンジニアリング企業です。

コーポレートサイト：https://www.fujinetsu.co.jp/

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上4年連続 国内No.1*¹

・累計会員数1300万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は90億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「ヘルスケア（健康）/フィットネス」カテゴリにおける、2021年~2024年のダウンロード数および収益（2025年1月、data.ai調べ）

＊2： 2025年10月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年6月時点の累計食事記録件数

食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

＜主な受賞歴＞

2020年:「革新的な優れたサービス」への内閣総理大臣表彰制度、第3回日本サービス大賞「優秀賞」を受賞。

2022年:『あすけん』内の食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」がBabyTech(R) Awards2022［妊活と妊娠部門］ 大賞を受賞。Google Play ベスト オブ 2022において、アプリ「ユーザー投票部門」大賞、「自己改善部門」大賞をダブル受賞。

2023年：食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」が第4回日本子育て支援大賞を受賞。

■「あすけんプラス」

「あすけんプラス」は、企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的として、AI食事管理アプリ『あすけん』を団体利用いただける健康経営サービスです。『あすけん』を通じた食生活の改善サポートはもちろん、行動習慣化のステップの一助として、栄養士によるセミナーや、利用者の課題・ニーズに合わせた条件の達成を目指す企画「チャレンジ」等も提供しています。管理画面や個別レポートなども用意しているため、データドリブンで減量や食生活改善の効果を可視化できることも「あすけんプラス」の特徴です。

「あすけんプラス」は現在、製造業からIT・自治体・健康保険組合まで、幅広い組織でご利用いただいています。これまで累計1,300万人以上の方に『あすけん』をご利用いただく中で培ってきた「データ」と「ノウハウ」をもとに、企業や自治体を支援し、利用者の食生活改善や人的資本経営の実現をサポートします。

「あすけんプラス」公式サイト：https://www.asken.jp/lp/corporation/

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

株主： 株式会社グリーンハウス(100%出資)

コーポレートサイト： https://www.asken.inc

