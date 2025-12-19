レベル４自動運転技術の許認可取得に向けて実証～自動運転バス試乗体験や出発式を京田辺市と木津川市で実施～

アイサンテクノロジー株式会社

■京都府では、交通事業者や市町とともに、けいはんな学研都市を中心として次世代モビリティの導入等に取り組んでいます。

■1月24日から、レベル4自動運転技術の許認可取得に向けた技術的検証のため自動運転バスの試乗体験を実施します。

■一般試乗に先立ち、1月23日に出発式を開催しますので、周知と取材をお願いします。

１ 一般試乗体験会（京田辺市は昨年度に引き続き実証運行、木津川市は初の実証運行）

(1)運行期間 令和8年1月24日(土)～2月13日(金) ※ 運休日：1月25,30日、2月5,8,9,10日

(2)ルート等 別添の各市のチラシを参照

(3)対 象 者 在住・在勤を問わず、自動運転バスに乗ってみたい方

※ 安全性を確保するため、以下の対象の方はご注意下さい。

・３歳未満の方・妊娠中の方：ご乗車いただけません。

・３歳から小学生の方：保護者の同伴が必要です。

・車いすご利用の方：前日までにご予約をお願いします。

(4)費 用 無料

(5)乗降場所 既存のバス停留所での乗降を予定（停留所利用調整中）

(6)乗車方法 インターネットもしくは電話で予約の上、当日乗車するバス停に

お越しください。※空席があれば、予約なしで当日乗車可能

＜インターネット＞京都府HP

URL：https://www.pref.kyoto.jp/bunkaga/news/kkautobus.html

＜電話＞予約専用：080-8088-7183（平日9:30～17:30 ※12/27-1/4を除く）

（7）申込開始 令和7年12月17日（水）～

２ 出発式

(1)日時・場所

●京田辺市自動運転ＥＶバス出発式

日時：令和8年1月23日（金）9:30 ～

場所：三山木駅バスロータリー（京田辺市三山木中央１丁目）

●木津川市自動運転ＥＶバス出発式

日時：令和8年1月23日（金）12:20 ～

場所：木津駅東口（木津川市木津池田116-2）

(2)内容 関係者挨拶（京都府副知事 武田一寧、各市長、運行事業者）、

テープカット、車両紹介、関係者試乗

(3)取材等 出発式後の関係者試乗会に参加される方は、１月22日（木）

までに、以下にご連絡ください。

京都府商工労働観光部文化学術研究都市推進課

電話 075-414-5194 E-mail bunkaga@pref.kyoto.lg.jp

３ 実証概要

(1)目的

現在、全国各地でレベル4自動運転技術を活用した移動サービスの社会実装に向けた取組が進んでいます。京都府では、国交省の重点支援事業としての採択を受け、他地域への横展開に資する先駆的・優良事例の創出を目指し、けいはんな学研都市3市町での自動運転バスの社会実装を目指して実証を進めています。

(2)内容

本年度の実証では、京田辺市、木津川市、精華町それぞれにおいて、試乗運行を通じた地域社会の皆さまの利用意向や運行形態への希望等の把握、およびレベル4の許認可取得に向けた技術的な検証を行います。(精華町は8～9月に実施済)

また、京田辺市、木津川市、精華町の3市町・3台での運行を想定し、運行費削減に向け、令和7年8月に総務省「地域社会DX推進パッケージ事業(自動運転レベル4検証タイプ)」の採択を受け実証を行った「1:N遠隔監視」技術を活用した遠隔監視者のオペレーション成立性も併せて検証します。

(3)実施スケジュール

令和8年1月12日～1月22日 準備運行（乗車なし）

1月23日 出発式及び関係者試乗会

1月24日～2月13日 一般試乗体験

2月10日 １：Ｎ遠隔監視シミュレーション実施

(詳細が決まりましたら、別途お知らせします)

(4)車両情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50415/table/226_1_c9e7b125d70a42cbf59b59538f2baa0c.jpg?v=202512191021 ]

(5)実施体制・役割

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50415/table/226_2_fd1e98b261912c28a6c314b3ac54153d.jpg?v=202512191021 ]

（参考）

本実証は国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）」の重点支援事業として採択を受け、実施するものです。（全国で13自治体が採択）

【本報道発表に関するお問合せ】

（実証事業について）

京都府商工労働観光部文化学術研究都市推進課 課長 芝田

TEL 075-414-4377 E-mail：m-shibata76@pref.kyoto.lg.jp

（運行事業について）

A-Drive株式会社社会実装推進部 岩田

TEL052-950-7500 E-mail：contact@a-drive.jp

【本プレスに関するお問い合わせ】

アイサンテクノロジー株式会社 モビリティ・DXビジネスグループ TEL：052-950-7500