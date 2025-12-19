いなばペットフード　わんちゃん用「こんにゃくダイエット」から食べきりサイズのツインズが新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、わんちゃん用「こんにゃくダイエット」から、1袋20gの食べきりサイズを2つつなげた「ツインズ」を新発売いたしました。真ん中で簡単に切り離せるので、いつでもフレッシュな状態で、あげたい分だけ与えることができます。

とりささみとりささみ＆緑黄色野菜とりささみ＆鶏軟骨とりささみ＆さつまいも

■商品特徴- 「とりささみ」「とりささみ＆緑黄色野菜」「とりささみ＆鶏軟骨」「とりささみ＆さつまいも」の4種類をラインナップ！- おいしく低カロリーのこんにゃくととりささみを使用し、わんちゃんの好きな素材をトッピング。- 1袋20gの食べきりサイズ。- ドライフードのトッピングにも便利。- パウチは半分に切り取れるため、2回に分けて便利にお使いいただけます。

