いなばペットフード わんちゃん用「こんにゃくダイエット」から食べきりサイズのツインズが新発売！
いなば食品株式会社
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、わんちゃん用「こんにゃくダイエット」から、1袋20gの食べきりサイズを2つつなげた「ツインズ」を新発売いたしました。真ん中で簡単に切り離せるので、いつでもフレッシュな状態で、あげたい分だけ与えることができます。
とりささみ
とりささみ＆緑黄色野菜
とりささみ＆鶏軟骨
とりささみ＆さつまいも
- 「とりささみ」「とりささみ＆緑黄色野菜」「とりささみ＆鶏軟骨」「とりささみ＆さつまいも」の4種類をラインナップ！
- おいしく低カロリーのこんにゃくととりささみを使用し、わんちゃんの好きな素材をトッピング。
- 1袋20gの食べきりサイズ。
- ドライフードのトッピングにも便利。
- パウチは半分に切り取れるため、2回に分けて便利にお使いいただけます。
「こんにゃくダイエット」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%82%83%E3%81%8F%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)