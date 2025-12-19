スパイスボックス、12月23日（火）にカシオ計算機株式会社と「“態度変容”につながる戦略的インフルエンサー施策」に関するセミナーを開催

株式会社スパイスボックス

株式会社スパイスボックス（本社：東京都港区、代表取締役社長：田村栄治）は、2025年12月23日（火）に、無料オンラインセミナー「【1ヶ月で売上急伸】売上の裏側にある、“態度変容”をつくる戦略的インフルエンサー施策とは？」を開催します。

本セミナーでは、カシオ計算機株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：高野晋）の担当者を招き、新商品のAIペット「Moflin」のローンチ時に実施した、Instagram／YouTubeでのインフルエンサー施策について、対談形式で詳しく解説します。

同プロジェクトの成功の背景には、売上貢献を支えた“態度変容を生み出す”ことを軸にした戦略的インフルエンサー活用がありました。

SNSビッグデータによるターゲットの情緒理解、トライブ分析にもとづくインフルエンサー選定、行動変容を促す投稿ディレクションなど、成果へとつながった実行プロセスをわかりやすくご紹介します。

「なんとなくインフルエンサー施策を行っている」状態から脱却し、態度変容や売上につながるインフルエンサー施策を実施したいマーケターの皆様にとって、有益な内容となっております。

詳細はこちら：https://www.spicebox.co.jp/webinar/251223webinar?utm_source=prtimes&utm_medium=press#webinar-form(https://www.spicebox.co.jp/webinar/251223webinar?utm_source=prtimes&utm_medium=press#webinar-form)

登壇者

田口陸斗

株式会社スパイスボックスビジネスプロデュース1局 フィールドセールスユニット リーダー

稲月麻衣

カシオ計算機株式会社

ブランドコミュニケーション本部 時計宣伝部

開催概要

・セミナータイトル

【1ヶ月で売上急伸】売上の裏側にある、“態度変容”をつくる戦略的インフルエンサー施策とは？

・当日お話する内容

1.本施策の目的と課題

2.売上へ繋がるインフルエンサー戦略・施策のポイント

3.具体的な実績と行動変容の効果

4.売上につながる施策の再現性と成功ポイント

5.カシオ計算機が目指す、今後の展望

6.質疑応答

※アジェンダは予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

・日時

12月 23日 (火)11:00～12:00

参加方法

zoomにてオンライン配信（参加費無料）

※配信URLはお申し込みいただいた方に後日メールにてお送りします。

カシオ計算機株式会社

時計、電卓、電子辞書、電子楽器、電子文具、プロジェクター等の開発・営業をしている電子機器メーカー。

独創的な製品開発と多種多様なラインナップで、世界中の人々に夢のある製品を提供し続けていきます。

URL：https://www.casio.co.jp/

株式会社スパイスボックスについて

企業やブランドへの好意、共感醸成を支援する、コミュニケーション・カンパニー。2003年、日本のデジタルエージェンシー黎明期に創業。さまざまな企業のブランディング支援を手掛けています。スマートフォン、ソーシャルメディアが一般化して以降は、“生活者”に共感を呼ぶ「エンゲージメント・コミュニケーション（※3）」施策の設計、提供を強みとし、様々なクリエイターやアナリストと共に、調査からコンテンツ企画、制作、発信までを一気通貫でサポートいたします。

（※3）「エンゲージメント・コミュニケーション」

SNSやソーシャルメディア上の生活者の反応データ（いいね！やシェア、コメント、リツイートなどで、マーケティング用語で「エンゲージメント」と呼ぶ）を分析、活用して企業と生活者を繋ぐコミュニケーション施策を設計すること。企業やブランドのメッセージをターゲットに届けやすくするために、SNSやソーシャルメディア上のデータからターゲットが持つ興味や問題意識、トレンド、社会状況などを把握して施策に活かす。スパイスボックスが定義。

会社概要

社名：株式会社スパイスボックス

設立：2003年12月15日

資本金：2億7143万円

出資者：株式会社博報堂、株式会社Hakuhodo DY ONE ほか

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23階 WeWork内

代表者：田村 栄治

事業内容：デジタル領域のマーケティング・広告コミュニケーション事業

URL：https://www.spicebox.co.jp/