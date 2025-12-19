『アップトゥボーイ』『UTB:G』のグラビアオリジナルブロマイド第３弾が、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機に登場！

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、 2025年12月19日(金)より、全国のセブン‐イレブン 店内マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」で、『アップトゥボーイ』『UTB:G』で撮り下ろしたグラビアアザーカットのオリジナルブロマイドの販売をスタートします。



第3弾となる今回は、アップアップガールズ（仮）、奥村桃夏がラインナップ。全9種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。


ここでしか手に入らないスペシャル企画！この機会をお見逃しなく。




〇購入方法


https://www.sej.co.jp/products/bromide/utbromide2512.html


全国セブン-イレブン マルチコピー機


　※一部お取り扱いの無い店舗がございます。



〇サイズ・販売価格


　L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)



〇コンテンツ数


　L判 9種 / 2L判9種



〇販売期間


2025年12月19日(金)～2026年3月19日(木)



ブロマイドラインナップ（※一例）


青柳佑芽




北川未奈




石川万鈴




小野田あやさ





松永ちとせ




アップアップガールズ（仮）




奥村桃夏





今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。




★創刊40周年イヤー！


アップトゥボーイ　オフィシャルサイト


https://www.wani.co.jp/utb/