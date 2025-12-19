『アップトゥボーイ』『UTB:G』のグラビアオリジナルブロマイド第３弾が、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機に登場！
株式会社ワニブックス
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、 2025年12月19日(金)より、全国のセブン‐イレブン 店内マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」で、『アップトゥボーイ』『UTB:G』で撮り下ろしたグラビアアザーカットのオリジナルブロマイドの販売をスタートします。
第3弾となる今回は、アップアップガールズ（仮）、奥村桃夏がラインナップ。全9種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。
ここでしか手に入らないスペシャル企画！この機会をお見逃しなく。
〇購入方法
https://www.sej.co.jp/products/bromide/utbromide2512.html
全国セブン-イレブン マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
〇サイズ・販売価格
L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)
〇コンテンツ数
L判 9種 / 2L判9種
〇販売期間
2025年12月19日(金)～2026年3月19日(木)
ブロマイドラインナップ（※一例）
青柳佑芽
北川未奈
石川万鈴
小野田あやさ
松永ちとせ
アップアップガールズ（仮）
奥村桃夏
今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。
★創刊40周年イヤー！
アップトゥボーイ オフィシャルサイト
https://www.wani.co.jp/utb/