『アップトゥボーイ』『UTB:G』のグラビアオリジナルブロマイド第３弾が、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機に登場！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、 2025年12月19日(金)より、全国のセブン‐イレブン 店内マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」で、『アップトゥボーイ』『UTB:G』で撮り下ろしたグラビアアザーカットのオリジナルブロマイドの販売をスタートします。

第3弾となる今回は、アップアップガールズ（仮）、奥村桃夏がラインナップ。全9種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。

ここでしか手に入らないスペシャル企画！この機会をお見逃しなく。

〇購入方法

https://www.sej.co.jp/products/bromide/utbromide2512.html

全国セブン-イレブン マルチコピー機

※一部お取り扱いの無い店舗がございます。

〇サイズ・販売価格

L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)

〇コンテンツ数

L判 9種 / 2L判9種

〇販売期間

2025年12月19日(金)～2026年3月19日(木)

ブロマイドラインナップ（※一例）

青柳佑芽

北川未奈

石川万鈴

小野田あやさ

松永ちとせ

アップアップガールズ（仮）

奥村桃夏

今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。

★創刊40周年イヤー！

アップトゥボーイ オフィシャルサイト

https://www.wani.co.jp/utb/