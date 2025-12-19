エフピコグループ、D&I AWARD2025で３年連続最上位のベストワークプレイスに認定
株式会社エフピコ
エフピコグループ（代表：佐藤 守正）は、ダイバーシティ＆インクルージョンをリードしていく企業を表彰・認定する日本最大級のアワードである「D&I AWARD 2025」において、3年連続最上位のベストワークプレイスに認定されました。
D&I AWARDでは「ジェンダーギャップ」「LGBTQ+」「障がい」「多文化共生」「育児・介護」の5つの観点で構成されたダイバーシティスコアを評価され、エフピコグループは最上位のベストワークプレイスに3年連続で認定されました。
今後もエフピコグループでは、誰もが個々の能力や特性を最大限発揮してその役割を果たし、やりがいや充実感を持ちながらイキイキと働ける職場環境の整備を通して、グループ全体の価値向上を目指してまいります。
