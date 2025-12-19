エフピコグループ、D&I AWARD2025で３年連続最上位のベストワークプレイスに認定

エフピコグループ（代表：佐藤 守正）は、ダイバーシティ＆インクルージョンをリードしていく企業を表彰・認定する日本最大級のアワードである「D&I AWARD 2025」において、3年連続最上位のベストワークプレイスに認定されました。






D&I AWARDでは「ジェンダーギャップ」「LGBTQ+」「障がい」「多文化共生」「育児・介護」の5つの観点で構成されたダイバーシティスコアを評価され、エフピコグループは最上位のベストワークプレイスに3年連続で認定されました。




今後もエフピコグループでは、誰もが個々の能力や特性を最大限発揮してその役割を果たし、やりがいや充実感を持ちながらイキイキと働ける職場環境の整備を通して、グループ全体の価値向上を目指してまいります。




<ご参考＞


◇株式会社エフピコ


所在地：〒163-6036　東京都新宿区西新宿６丁目８番1号新宿オークタワー36階


代表者：代表取締役会長　佐藤　守正／代表取締役社長　安田　和之


設　立：1962年7月24日


H　 P：https://www.fpco.jp/



◇関連リンク


・人権尊重と職場環境の整備　https://www.fpco.jp/esg/societyeffort/staff_affect/


・人材マネジメント　https://www.fpco.jp/esg/societyeffort/human_management.html


・障がい者雇用　https://www.fpco.jp/esg/societyeffort/handicap.html


・「D&I AWARD 2025」（株式会社JobRainbow）https://diaward.jobrainbow.jp/top