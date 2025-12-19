マンパワーグループ、「労働基準法の基本」セミナーを開催

マンパワーグループ株式会社

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社（本社・東京都港区、代表取締役社長:池田 匡弥、以下マンパワーグループ）は、2026年1月21日（水）13:00～14:00に、企業の人事・労務管理担当者を対象とした無料オンラインセミナー「1時間で学ぶ労働基準法の基本」を開催します。本セミナーでは、人事・労務管理に必要な法律の基礎知識をはじめ、36協定や就業規則など労働基準法を実務運用するためのポイントを解説します。

「1時間で学ぶ労働基準法の基本セミナー」開催の背景

2025年10月開催「派遣管理を適正化する18の方法セミナー」の参加者アンケートにおいて、「現場へのルール周知や教育」が最大の課題として挙げられました。この結果から、派遣先担当者の多くが労務管理に必要な法律の理解や運用ルールの浸透に課題を抱えている実態が明らかになりました。こうした声を踏まえ、今回のセミナーでは、労働基準法の基本から36協定や就業規則など実務で判断に迷いやすいポイントまで、体系的に解説いたします。

セミナープログラム

１．人事・労務管理に関係する法律について

労働法が企業経営において果たす役割、労働法の全体像 など

２．労働基準法の内容に関する実務で迷いがちなポイント

労働契約、36協定の適切な運用、就業規則に関する基礎知識 など

「派遣先責任者のための実務の基本セミナー」セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9974/table/290_1_a64cdef5092c7023a5d614a0ac6ac187.jpg?v=202512191051 ]

