下北沢から広がる“顔の見える関係”みんな商店が「清掃×交流のコミュニティ」を初開催

株式会社UPDATER

株式会社UPDATER（東京都世田谷区／代表取締役 大石英司）が運営する「みんな商店」（東京都世田谷区下北沢）は、地域住民・来店者・商店街の方々と“顔の見える関係”でつながる朝のコミュニティ企画「下北沢ちょこっと美化部」を、2025年12月27日（土）に初開催いたします。

本取り組みは、環境への配慮にとどまらず、まちの人々が安心して訪れ、ゆるやかに“顔の見える関係”を育める場所をつくることを目的とした、コミュニティプログラムです。“話す・出会う・居場所がある”、そんな温かい場づくりを大切にし、参加者同士の自然なつながりが生まれる時間を目指しています。

■目的

１.地域との“顔の見える関係”づくり

地域住民・お客様・商店街の方々が気軽に参加でき、 “顔の見える関係”が自然と育まれるコミュニティの形成を目指します。

都市生活で生まれがちな孤独感や“モヤモヤ”に寄り添い、安心して立ち寄れる小さなセーフティネットをつくります。

２.徳ポイントを通じた行動の可視化と発信

清掃活動への参加を「徳」として可視化し、前向きな行動がきちんと評価される仕組みを提供します。

■背景

みんな商店はこれまで、ゼロウェイスト（ゴミを出さない）なスイーツの提供、顔の見える生産者・出展者との関係づくりなどを通じて、日常がちょっとよくなるライフスタイルの提案を行ってまいりました。

一方で、環境への配慮などハード面だけでなく、都市生活で生まれがちな孤独感やなんとなく一人で悩んでしまう“モヤモヤ”など、コミュニケーションでしか解決できないソフト面でも、日常がちょっとよくなるように、安心して立ち寄れる場を作りたいと考えてきました。

そこで本企画では、朝のごみ拾いと日常がちょっとよくなるドリンクを提供することで、みんな商店を中心とした「顔の見える」コミュニティをつくりたいと思います。

また、「下北沢ちょこっと美化部」に参加するたびにUPDATER独自の「”徳”なポイント」（サステナブル・エシカル行動を可視化するポイント制度）を付与します。「”徳”なポイント」は、日々の「いいこと」を可視化したポイント制度で、積算ポイントでおトクな情報や体験を得ることができます。清掃活動など「いいこと」をした人をポイントで労い、次の「いいこと」が前向きにできるよう後押しします。

みんな商店は、人々が気軽に参加できる「顔の見えるコミュニティ」提供を通じて、「人・社会・環境」にやさしい“ちょっと良い選択”ができる店舗運営を目指し活動してまいります。



・”徳”なポイントとは・・・

「お天道様は見ているよ」という言葉を聞いたことがありませんか？

みんなががんばっている様子ややさしい行いを、お天道様はいつでも温かく見守ってくれています。

”徳”なUPDATERポイントは、あなたが日々取り組む「いいこと」をお天道様のように見守って、記録して見える化する、独自のポイント制度です。

あなたが「いいこと」をするたびに、”得”ならぬ”徳”なポイントが貯まっていきます。そして、このポイントは減らずに蓄積され、ポイントが貯まるほど、おトクな情報や体験がゲットできます。

みんなの”アップデート”に応じて、貢献度が見える！貯まる！

さあ今日から、どんどん”徳”なUPDATERポイントを貯めていきましょう！

”徳”なポイントについて：https://im.updater.co.jp/about-upt/

■開催概要

イベント名：下北沢ちょこっと美化部

日 時：2025年12月27日（土）8:00～9:15

集合場所：みんな商店（東京都世田谷区北沢2-9-2 ARISTO 下北沢 1F）

参加費：無料 ※ミニドリンク付き

（ホットハーブティー・発酵フルーツソーダ・あたたかいお出汁など）

対 象： 下北沢エリアの住民・商店街・お客さま・どなたでも

持ち物： 手ぶらOK・マイカップ推奨

内 容：ごみ拾い / 交流タイム / 徳ポイント付与ほか

主 催：みんな商店（株式会社UPDATER）

■みんな商店について

施設名：みんな商店（MINNA SHOWTEN）

住所：〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-9-2 ARISTO 下北沢 1F・2F

営業時間：12:00～19:00

定休日：不定休

アクセス：小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」徒歩2分

公式サイト：https://minna-showten.com

Instagram：@minnashowten_official

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金： 1億円（資本準備金 1億4,391万4,000円）※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト ： https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報チーム 豊島・上田

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp



