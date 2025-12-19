Uber Eats「グ～ッと、お得」キャンペーンと、80年代の大人気漫画『GU-GUガンモ』がタイアップ！

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT（ファンダムエージェント）」は、Uber Eats Japan合同会社が実施する「グ～ッと、お得」キャンペーンと、『GU-GUガンモ』（細野不二彦・著／小学館刊）とのタイアップマンガの企画・制作をプロデュースいたしました。

企画概要

Uber Eatsが年間を通して実施している、対象メニューが最大30%お得になる「グ～ッと、お得」キャンペーンと、『GU-GUガンモ』（細野不二彦・著／小学館刊）のタイアップマンガを制作。トリのようでトリでない不思議な生き物「ガンモ」と、一緒に暮らす「半平太」やその家族がUber Eatsを利用するストーリーが描かれています。

「FANDOM AGENT」では、キャンペーン名と作品名の共通点（キャンペーン名の「グ～ッと」お腹が空く音と、作品名『GU-GUガンモ』の「GU」）に着目し、『GU-GUガンモ』とのタイアップを考案。漫画本編を活用し、キャンペーン情報と連動させたコンテンツを制作いたしました。

タイアップマンガは、Uber Eatsの公式Xアカウントで公開されています。

Uber Eats公式X：https://x.com/UberEats_JP/status/1985587739425980617?s=20

漫画『GU-GUガンモ』について

細野不二彦先生による『GU-GUガンモ』は、1982年より小学館刊行の『週刊少年サンデー』にて連載されていた、1980年代を代表する大人気コメディ漫画です。

「トリであってトリでなく、人語を解すれどヒトでもなし」というニワトリモドキの居候「ガンモ」が、一緒に暮らす小学生・半平太（はんぺーた）や、中学生の姉・つくね、半平太の通う小学校の仲間たちと共に巻き起こす騒動をユーモラスに描いています。

その人気は連載当時から非常に高く、1984年にはテレビアニメ化もされ、社会現象を巻き起こしました。連載終了から数十年が経過した今もなお、笑って読める不朽の名作です。

「FANDOM AGENT」について

「FANDOM AGENT」は、広告主とファンダムを繋ぐ広告プロデュースチームです。以下の3つの強みを軸に、企業のブランド成果とファンからの熱狂的な共感を両立させるプロモーションを実現いたします。

- 企画力IPを定性・定量両面から分析し、ターゲットに響く最適なコミュニケーションを企画・設計いたします。- オタク力多様な作品を愛する"オタク"社員が多数在籍。ファンコミュニティの「語られ方」まで理解し、熱狂的な共感を呼ぶ面白い企画を立案します。- ネットワーク主要コンテンツホルダーとの強固な連携と4,000件以上の実績を保有。権利を尊重し、ターゲットに深く響く実現性の高いIP活用をご提案いたします。

IPやエンタメコンテンツを活用したプロモーションにご興味のあるご担当者様は、以下よりお問い合わせください。

【「FANDOM AGENT」へのお問い合わせ】

https://fandomagent.minto-inc.jp/contact

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/