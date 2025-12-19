プログラミングスクール「忍者CODE」が、クリスマスWプレゼントキャンペーンを開催！

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下当社）の子会社である株式会社ラグザス・クリエイトは、オンラインのプログラミング学習サービス「忍者CODE」において、クリスマスWプレゼントキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン詳細

■開催期間

2025年12月19日(金)～12月25日(木)

■キャンペーン特典１.Illustrator12ヶ月分プレゼント！

Webデザインに欠かせない「Adobe Illustrator」を12カ月分プレゼント。学習から制作まで、スムーズに取り組める環境を提供します。

２.受講料最大30%OFF！

＜フリーランス特化型プラン＞

通常価格：588,000円(税込)

⇒キャンペーン価格：411,600円（税込）【受講料30%OFF】

＜副業・案件獲得保証プラン＞

通常価格：488,000円(税込)～

⇒キャンペーン価格：341,600円（税込）～【受講料30%OFF】

■キャンペーン対象者

開催期間中に「フリーランス特化型プラン」もしくは「副業・案件獲得保証プラン」をお申し込みいただいた方

クリスマスWプレゼントキャンペーン開催の背景

「忍者CODE」は、単なるプログラミングスキルの習得にとどまらず、市場で真に求められる人材の育成を目指し、この度クリスマスWプレゼントキャンペーンを開催します。

「忍者CODE」のフリーランス特化型プラン、副業・案件獲得保証プランでは、Webサイト制作やWebデザインの実務的なスキルから、案件を獲得する上で不可欠なマーケティングの基礎知識まで、実践的な内容を網羅しています。Webデザインの現場では、デザインツールを使いこなすスキルが不可欠である一方、学習初期におけるツール導入の負担が、受講をためらう要因となるケースも少なくありません。

そこで「忍者CODE」では、Webデザイン学習に欠かせない「Adobe Illustrator」を12カ月分ご利用いただける特典を用意し、学習環境の充実と受講開始時の負担軽減を目的として、クリスマスWプレゼントキャンペーンを開催する運びとなりました。

詳細が気になる方はぜひ無料メンター相談をお申し込みください

「忍者CODE」では、サービスにご興味のある方や受講に関してお悩みを持つ方へ向けて、「無料相談」を実施しております。

一人ひとりの将来のなりたい姿や目標をしっかりヒアリングし、あなたに合わせた効率の良い学習方法、案件の集客方法をお伝えします。

▼無料メンター相談のお申込みはこちらから▼

https://ninjacode.work/counseling

この機会に、ぜひ「忍者CODE」でスキルアップを目指しましょう！皆様のご参加を心よりお待ちしております。

忍者CODEについて

「忍者CODE」（ https://ninjacode.work/ ）は、Web制作やプログラミングのオンライン学習サービスです。

エンジニアチームやWebデザインチームが自らの経験をもとに、未経験者、初学者に寄り添った「挫折させないオンライン講座」を開発・提供し、未経験からプロを目指すことができる講座を提供することで、IT技術者の人材不足の課題解決にも取り組んでいます。

24時間質問が可能なチャットサポートを提供しており、入会後は追加費用なしで無期限のサポートを受けられるため、いつでも相談が可能です。未経験の方でも安心して学べる環境を整えています。

さらに、グループ企業である株式会社ヒューガンが運営する、転職エージェント事業およびスカウト転職サービスを展開する「HUGAN」と連携し、忍者CODEの受講生が未経験から転職できるようにサポートを行っています。

HUGANサイト：https://hugan.jp/

ラグザス株式会社について

当社は、ミッションである「今ここにない未来を創り出す」をもとに、"業界構造を変える、新たなマーケットプレイス"となるようなインターネットのプラットフォーム事業やメディア事業、オンライン学習サービス事業を展開しています。「新たな価値の創造と、関わり合う人が幸せになること」を目指し、複数のIT企業を子会社に持つホールディングスカンパニーとして、多様な事業で持続的な企業価値の向上を目指してまいります。



<会社概要>

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：インターネットのプラットフォーム事業、インターネットメディア事業

・URL：https://www.raxus.inc/



＜ラグザスグループ サービス一覧＞