株式会社アローリンク、ホワイト企業認定「GOLD」を取得

株式会社アローリンク

社会の新たな仕組みづくりを推進する株式会社アローリンク（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：蓬莱 和真、以下当社）は、一般財団法人日本次世代企業普及機構（以下ホワイト財団）が運営するホワイト企業認定制度において、2025年「GOLDランク」を取得いたしました。


■ホワイト企業認定取得


アローリンクは、一般財団法人日本次世代企業普及機構（以下、ホワイト財団）が展開するホワイト企業認定制度において、GOLDランクを取得しています。



従業員の満足度を向上させることが、お客様からの信頼の獲得と価値の提供につながると確信し、これからも人財育成の向上に尽力して参ります。





アローリンク紹介ページ：https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3305


■ホワイト企業とは

ホワイト財団が考える「ホワイト企業」とは、いわゆる世間で言われている「ブラック企業ではない企業」ではなく「家族に入社を勧めたい、次世代に残していきたい」企業を指します。



具体的には下記の3要素を併せ持ってこそホワイト企業と呼ぶにふさわしい企業ではないかと考えます。



・長期にわたって健全な経営を続けられる優れたビジネスを行う企業
・従業員が安心して働き続けられるために優れた社内統治を行う企業
・時代のニーズに合わせた従業員の働きがい（エンゲージメント）を高く保つ企業


※ホワイト財団ホームページ(https://jws-japan.or.jp/)より引用


ホワイト企業認定について：https://jws-japan.or.jp/recognition/


■アローリンクの主な取り組み

1.柔軟な働き方


当社は、DX／ITソリューションおよび採用支援という複合領域を扱う企業として、多様なプロジェクトやライフステージに応じて柔軟に働ける環境を整えることで、従業員一人ひとりの能力が最大限に発揮される状態を目指しています。
これにより、高品質なサービス提供と持続的な成長を両立する基盤を構築します。



2.ダイバーシティ＆インクルージョン


変化の大きい採用コンサルティング・DX領域において、多様な価値観や経験を持つ人材の活躍は不可欠です。当社は、性別・年齢・国籍・経験の違いに関わらず、すべての従業員が尊重される環境を整備し、多様性を力に変える組織づくりを推進します。



3.健康経営


当社のミッション「出会ったすべての人に、最高の選択と未来を。」を実現するためには、従業員が心身ともに健やかであることが不可欠です。健康維持と働きがいを両立できる環境づくりを通じ、持続可能な組織運営を実現します。



4.当社の価値観との整合性


当社が掲げるミッション・ビジョン・バリュー（MVV）では、「期待を超え続ける姿勢」や「声にならない声を受け取る姿勢」を重要な価値観としています。本方針（柔軟な働き方・D&I・健康経営）はこれらの価値観を実現するための基盤であり、今後も継続的な改善と制度運用の高度化を図ってまいります。


■ホワイト企業認定取得の歴史


2022年6月　 ホワイト企業認定　ゴールドランク取得
2022年12月　ホワイト企業認定　ゴールドランク取得
2023年12月　ホワイト企業認定　ゴールドランク取得
2024年12月　ホワイト企業認定　ゴールドランク取得


2025年12月　ホワイト企業認定　ゴールドランク取得





■会社概要

会社名：株式会社アローリンク


設立：2014年1月6日


資本金：30,000,000円


代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真


所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2


URL：https://arrowlink.co.jp/


事業内容：LINE API 企画・構築・運用サポート


　　　　　LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート


　　　　　RPA運用コンサルティング


　　　　　AIシステム運用コンサルティング


　　　　　採用コンサルティング業


　　　　　採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営


　　　　　職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）



認証・資格等：プライバシーマークの認定取得


　　　　　　　ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）


　　　　　　　経済産業省　DX認定制度　認定事業者


　　　　　　　LINE Green Badge　認定資格取得者45名


　　　　　　　一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク


　　　　　　　有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


　　　　　　　健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）



当社は、以下のサービスを提供しております。


