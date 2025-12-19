【1/21~1/23】favy、SCビジネスフェア2026に出展。次世代フードホールに関する無料セミナーにも登壇

株式会社favy

全国にシェア型フードホールを展開する株式会favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨巧）は、2026年1月21日（水）から23日（金）までパシフィコ横浜にて開催される「SCビジネスフェア2026」に出展いたします。

商業施設における飲食フロアのテナントリーシングに関する課題に対し、当社が提案する「次世代形フードホール」に関するブースを出展。また、会期初日である1月21日には、テナントリーシングのご担当者さま向けに「次世代フードホール」についての無料セミナーも実施いたします。

■ 施設開発・リーシング・運営まで一括サポート。favyが提案する「次世代フードホール」とは

※ブースイメージ

近年、商業施設において、飲食フロアのテナントリーシングは出店者の確保や賃料上昇の難しさが大きな課題となっています。その解決方法として、当社では、『シェア型フードホール』の導入をご提案しています。

当社が運営する『シェア型フードホール』は、施設の運営会社様とともに並走してDX化したフードホールを開発。施設のご担当者さまの管理コストを抑え、売上を最大化するためのリーシングやマーケティング施策をご提案・実施していく店舗開発モデルです。

本イベントでは、出入り口に近いC2-14エリアに出店。favyが運営するフードホールで実際に使用している、モバイルオーダーシステムの体験会などを実施する予定です。

《個別相談の事前予約について》

より具体的なご相談をご希望の方には、ブース内で個別相談を承っております。 下記URLより事前予約の上、ご来場ください。

favyブース個別相談 予約フォーム：https://forms.gle/Ln7bLSXkMaFTiUCG6

■ 【1月21日 (水)】次世代型のフードホールに関する無料セミナーを実施

株式会社favy 執行役員 最高業務責任者 森 陽介

「SCビジネスフェア2026」の初日である、1月21日 (水)には、当社の執行役員で最高業務責任者の森が、次世代型のフードホールに関するセミナーを実施いたします。

テナントのリーシング業務に関わる、ディベロッパーやプロパティマネジメントの皆様を対象とし、次世代型のフードホールの特徴やメリットについて、事例を交えながらご説明いたします。

セミナーの参加費は無料です。ご参加希望の方は、「SCビジネスフェア2026」公式サイトの中にある聴講予約ページよりお申し込みください。

《登壇概要》

セミナー名：商業施設を変える新しい取り組み！次世代フードホールで実現する「シェア型」飲食フロア革命と収益最大化

日時：2026年1月21日 (水) 10：30～11：00

会場：パシフィコ横浜 展示ホール2F E26会場

登壇：株式会社favy 執行役員 最高業務責任者 森 陽介

参加費：無料

来場事前登録・聴講予約ページ：https://www.scbizfair.com/visitor/registration.html

■ SCビジネスフェア2026 開催概要

名称：SCビジネスフェア2026

会期：2026年1月21日 (水) ～23日 (金) 10:00～17:30（最終日は17:00まで）

会場：パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)／アネックスホール（初日のみ）

主催：一般社団法人日本ショッピングセンター協会

公式サイト：https://www.scbizfair.com/

■ favy会社概要

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

・モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供 ・シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営 ・web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/