フォーバル、ラフール主催「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」にて健康経営推進部門　優秀賞を受賞

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）は、株式会社ラフール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：結木啓太、以下「ラフール」）が主催する、ウェルビーイング経営の実践ノウハウを共有し、企業の新たな挑戦を後押しするイベント「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」にて、ラフール社が提供する組織改善ツール「ラフールサーベイ」を活用し、組織改善における顕著な実績を収めた企業として、健康経営推進部門 優秀賞を受賞したことをお知らせします。

『Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025』とは

ウェルビーイング経営の実践ノウハウを共有し、企業の新たな挑戦を後押しするイベントです。

本イベント内にて、ラフール社が提供する組織改善サーベイ「ラフールサーベイ」を積極的に活用している企業に焦点を当て表彰することで、より多くの利用企業に更なる活用を促すこと、そして組織サーベイを通じた組織改善ならびに、日本におけるウェルビーイングな組織づくりの活発化の可能性を広く示すことを目的としています。

https://corp.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2025/

審査方法

「ラフールサーベイ」の回答率、点数 or 偏差値の上昇幅の数値および、利用企業によるエントリーシートの内容（導入背景、サーベイの利用目的・目指すゴール、具体的な取り組み、成果など）をもとに審査。

受賞内容

今回の「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」では、ウェルビーイング経営大賞１社、健康経営推進部門３社、従業員エンゲージメント部門２社、担当者賞１名がノミネートされ、当社は健康経営推進部門 優秀賞を受賞する運びとなりました。

1） ウェルビーイング経営大賞

従業員の健康に対しても、エンゲージメント向上に対しても、改善施策の立案・実行・評価・改善を行い、継続的に顕著な実績をおさめた企業を表彰する部門です。

2） 健康経営推進部門

健康や個人ラフールネスの改善で施策を実行し、顕著な実績をおさめた企業を表彰する部門です。

3） 従業員エンゲージメント部門

エンゲージメントや職場ラフールネスの改善で施策を実行し、顕著な実績をおさめた企業を表彰する部門です。

受賞理由に関するコメント（株式会社ラフール様より）

1,000名を超える組織で、「ディープサーベイ」では60.89点、前回比1.22ポイント増と着実に改善され、組織全体を巻き込んだ体系的な健康経営の推進が評価されました。特筆すべきは、部門責任者がサーベイ結果を分析し、課題解決と改善策実行の体制を確立した点です。また役員を含む全社参加型のウォーキングラリー大会や禁煙啓発など、従業員が主体的に健康行動に取り組めるプログラムを導入し、健康維持増進とエンゲージメント向上につなげています。株式会社フォーバル様の取り組みは、従業員の幸福度と企業としての持続可能性を両立させる模範的な事例です。今後は個人の健康データ活用や生涯働ける環境づくりに焦点を当て、より強固な組織を構築されることを祈念いたします。

フォーバル グループ人財戦略統括部 人事部長 貞苅 毅 受賞コメント

このたびは栄誉ある健康経営推進部門 優秀賞を頂戴し、誠に光栄に存じます。

ストレスチェックの義務化よりウェルビーイングの改善を推進してきましたので、心よりうれしく思います。2022年4月より、ラフールサーベイを導入させていただき、各部門責任者がディープサーベイ結果を全社と自部門の前回結果と比較して課題抽出、改善策、結果分析のPDCAを行うことで改善に繋がって参りました。また経営陣にも都度報告することにより、部門レベルの課題解決ではなく会社レベルでの課題解決については、制度の見直しやハラスメント窓口の設置などにより会社全体での取り組みによる結果であると受け止めております。

今回の受賞については、当社に対して的確なアドバスをいただいた株式会社ラフールのスタッフの皆さまのおかげでございます。この場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

今後は、この賞に恥じないよう継続して改善することに尽力して参ります。

このような機会を与えていただきありがとうございました。

ラフールについて

・社名：株式会社ラフール

・本社所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-5 日進ビル7階

・設立：2011年11月30日

・代表者：代表取締役社長 結木啓太

・事業内容：メンタルデータテック(R)︎事業（ラフールサーベイ・ラフールマネジメントの開発・運営）、採用支援事業（テキカクの開発・運営）、保育園事業

・URL：https://corp.lafool.co.jp/

■ラフールサーベイについて（ https://survey.lafool.jp/(https://survey.lafool.jp/) ）

ラフールサーベイは、従業員と組織の状態を多角的に調査し、表面的な結果だけでなく、課題の根底にある“要因”まで可視化する組織改善ツールです。要因を正しく把握することで、最適な施策の立案と改善サイクルの実行が可能になり、離職防止・エンゲージメント向上につながります。累計導入社数は2,300社を超え、人的資本経営やウェルビーイング経営の実現を推進し、企業価値向上を支援します。

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走型で支援する次世代経営コンサルタント集団であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。

■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20251219&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20251219)をご覧ください。