いよいよ10年目に突入！フジテレビにて好評放送中のTVアニメ『ぼのぼの』DVDのvol.37が12月19日発売！

株式会社竹書房（東京都千代田区 社長：宮田純孝）は、フジテレビにて放映中のテレビアニメシリーズ『ぼのぼの』（いがらしみきお 著）のDVD第37弾を12月19日(金)に発売いたしました。

本DVDには、原作者・いがらしみきお先生による新規描き下ろしイラストを使用したポストカードが封入特典として付属します。

DVD「ぼのぼのvol.37」パッケージ

DVD「ぼのぼのvol.37」特典封入ポストカード

■DVD vol.37のみどころ

秘密裏にシマリスくんの誕生日の準備をしているぼのぼのたち。それを目撃してしまったシマリスくんのお話（第478話)を含む全13話収録！！

■ぼのぼのTVアニメ

950万部を超えるいがらしみきおのロングセラーコミック。

長編映画、テレビシリーズ等、幾度かの映像化を経て新たなテレビアニメシリーズ化！

◎フジテレビ（毎週土曜日 5：22~）

◎CS/BS：アニマックス、FOD、TVerほかにて見逃し配信中

■ぼのぼの

『ぼのぼの』は、いがらしみきおによる日本の漫画作品で、1986年から連載が始まり、独特のシュールでほのぼのとした作風が長く愛され続けています。この作品は、海辺で暮らすラッコの子ども「ぼのぼの」とその仲間たちの日常を描いていますが、その中には、哲学的で深いテーマや、自然や生命についてのユーモラスな洞察が込められています。

