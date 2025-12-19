オリコ、株式会社エイチ・アイ・エスとの提携ビジネスカードをリブランディング

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 素史 以下、「HIS」）との提携ビジネスカードである「SKY BIZ」をリブランディングし、「TAViCA BIZ」としてカードデザインを一新するとともに、優待サービスおよび付帯サービスを新たに追加し、2025年12月19日（金）より新サービスを開始いたします。

「TAViCA BIZ」の新たな優待サービス一例

◆厳選された店舗リストで、店選びの手間と失敗をなくす

Mastercard(R) T&E Savings ダイニングby「招待日和」によって厳選された、国内外有名レストラン約250店舗をご利用いただけます。お料理は、その店舗で最もお勧めするコースをお召し上がりいただき、2名さま以上でご予約の場合、コース代金1名さま分を無料でご招待いたします。

◆割引クーポンで、海外出張の経費を削減

HIS海外パッケージツアーのオンライン予約でご利用いただける5,000円割引クーポンが、いつでもご利用いただけます。これにより、渡航費用の経費削減につながります。

◆海外出張先での緊急時に、日本語リモート診療（24時間365日）

海外出張中の病気や体調不良など、緊急時に、日本人専門医が日本語で24時間リモート診療対応する無料サービスを付帯します。現地病院への英語による紹介状も無料で作成可能です。

引受サービス提供企業：株式会社Medifellow

◆貯まるポイントが、次のビジネスへ繋がる

毎月の経費支払いを「TAViCA BIZ」にまとめるだけで、使った経費に対してポイントが還元されます。（還元率0.5%）

ビジネスカードはじめどきキャンペーン

「TAViCA BIZ」に新規ご入会後、条件達成で最大20,000オリコポイントがもらえるキャンペーンを開催します。詳細は株式会社オリエントコーポレーションの公式サイトをご確認ください。

https://www.orico.co.jp/business/creditcard/campaign/new_membership/

※事前にeオリコに会員登録後、エントリーが必要です。

【カード概要】

Webサイトからお申し込み:https://www.his-j.com/corp/theme/others/tavica/

今後もオリコとHISは、個人事業主と法人代表者へ利便性の高い決済商品を提供してまいります。

オリコは、2026年3月期を初年度とする中期経営計画において、マテリアリティの一つに「個人や中

小企業にとって安全・安心・便利な「キャッシュレス社会」実現への貢献」を掲げています。「TAViCA BIZ」の提供を通じ、中小企業の課題解決を促進することで、企業価値と社会価値の向上に努めてまいります。