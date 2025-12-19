【特許AIエージェント最新事例】人と一緒に動くロボット、その“安全制御”を特許に変えるAI

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社は、製造現場で活用が進む人協働アームの安全動作制御技術において、AI特許エージェント「MyTokkyo.Ai」が発明抽出から先行技術調査までをワンストップで支援した事例を公開した。本事例では、複数センサー統合による確率的安全評価アルゴリズムの開発において、発明要素の整理と差分抽出が従来比大幅に効率化された。

導入背景

人協働アームは作業者と同じ空間で稼働するため、安全距離の設定・動作制限の調整に高度な設計が求められる。しかし、作業者の動きをリアルタイムに検知しつつ、過度な停止を避けて生産効率を維持する制御ロジックの開発は難易度が高く、発明整理や特許調査にも多くの時間がかかっていた。

MyTokkyo.Aiの採用理由

本開発チームは、議事録・開発メモ・実験ログなどから発明要素を自動抽出し、安全制御アルゴリズムの技術的特徴を精緻に整理できる点を評価しMyTokkyo.Aiを採用した。特許特化型RAGによる高速検索、類似特許との差分提示、上位概念化の提案など、研究開発部門と知財部門の連携を強化できる点も導入理由となった。

活用状況と効果

MyTokkyo.Aiは、距離センサー・トルクセンサー・画像認識を統合した安全動作制御アルゴリズムに関する議事録・実験記録を解析し、「課題」「解決手段」「効果」を自動抽出した。また、関連する先行特許を10件抽出し、類似点・差分を色分けして提示することで、権利化可能性の判断に要する時間を大幅に削減した。

技術的には、AIによる確率的距離評価の導入により、接触リスクをほぼゼロ化し、安全停止頻度は40%削減される見込みである。発明提案書の初期ドラフト作成も自動化され、開発者のドキュメント作成工数は約60％短縮された。

MyTokkyo.Ai活用イメージ

本事例では、開発ログとセンサー統合アルゴリズムの説明資料をMyTokkyo.Aiに取り込み、発明抽出→先行技術調査→発明提案書ドラフト化までを一気通貫で実行した。差分分析機能により、既存特許との技術距離が可視化され、権利化の方向性を短時間で判断できるようになった。

今後の展望

人協働ロボットの高度化に伴い、安全制御アルゴリズムはますます複雑化する見込みである。本開発チームは、MyTokkyo.Aiの継続活用により、新規技術テーマの早期発見、特許ポートフォリオの強化、上位概念化による権利範囲拡大を推進していく方針である。

製品ページ：https://www.tokkyo.ai/pvt/

お問合せ：https://form.legaltech.co.jp/aos/tokkyo-ai/input/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供