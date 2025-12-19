¥ª¥ê¥³¡¢¡Ö£È£Ò£Ø £ï£æ £Ô£è£å £Ù£å£á£ò 2025¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇßµÜ¡¡¿¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥ê¥³¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖHRX¡ÊHR Transformation¡Ëof The Year 2025¡×¡Ê¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡§°ËÆ£ Ë®Íº¡Ê°ì¶¶Âç³Ø CFO¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ë¡¢¿³ºº°Ñ°÷¡§»³ÅÄ µ×¡ÊË¡À¯Âç³Ø·Ð±ÄÂç³Ø±¡ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¶µ¼ø·ó³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ë¡¢¸ÅÀî ÌÀÆü¹á¡Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¥¬ー¥É¥Êー³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥³¤Ï¡¢¿ÍºâÀïÎ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤á¤¶¤¹»Ñ¤ò¡Ö²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤¬¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë Win-Win ¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎºÇÂç²½¡×¤È¤·¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢·èÄê¤Î¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¼Ò°÷¼«¤é¤¬»ý¤Á¡¢¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ä©Àï¡¦À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼Ò°÷¤Î¡Ö¼«Î§Åª¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î»Ù±ç¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥³¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯ÎÏ³ÎÊÝ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢55ºÐ°Ê¾å¤Î¡Ö¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¡×¤Î³èÌö¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢Ç¯Îð°ìÎ§¤Î±¿ÍÑ¸«Ä¾¤·¤ä¡Ö¥·¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¡¢¤ª¤è¤Ó¼«Î§Åª¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿»Æ©¤È¤¤¤¦Î¾ÌÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤Î·Ð¸³¤ÈÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÀè¶î¤±¤¿¥·¥Ë¥¢³èÌö¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¼Ò°÷¤¬¥¤¥¥¤¥¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHRX of The Year¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»öÊÑ³×¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò¾©Îå¤¹¤Ù¤¯¡¢¿Í»öÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î»Â¿·¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Ç§ÃÎ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¿Í»öÊÑ³×¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2022Ç¯4·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£