【ニューエラ】『機動戦士ガンダム』とのコラボコレクションを2026年1月3日（土）に発売

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、日本が世界に誇るアニメシリー


ズ『ガンダム』の第1シリーズである『機動戦士ガンダム』とのコラボコレクションを、ニューエラス


トアとニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2026年1月3日(水)に発売いたします。


※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください



ガンダムシリーズとのコラボアイテムを、ニューエラストア・ニューエラ公式オンラインストアで展開するのは、今回が初です。地球連邦軍やジオン公国軍をモチーフにした［59FIFTY(R)（フィフティーナ


インフィフティー）］をはじめ、アパレルも含む全12種をご用意しております。



【ラインナップ】　※価格はすべて税込


［59FIFTY(R)］ 各6,600円





［9FIFTY(TM)］ 各6,380円





［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］ 各4,620円





［9TWENTY(TM)］　各4,950円







［Short Sleeve Cotton Tee］　各7,150円



［Cap Keyholder］　\2,750




【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/gundam



［コピーライト］


(C)創通・サンライズ