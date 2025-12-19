【ニューエラ】『機動戦士ガンダム』とのコラボコレクションを2026年1月3日（土）に発売
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、日本が世界に誇るアニメシリー
ズ『ガンダム』の第1シリーズである『機動戦士ガンダム』とのコラボコレクションを、ニューエラス
トアとニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2026年1月3日(水)に発売いたします。
※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください
ガンダムシリーズとのコラボアイテムを、ニューエラストア・ニューエラ公式オンラインストアで展開するのは、今回が初です。地球連邦軍やジオン公国軍をモチーフにした［59FIFTY(R)（フィフティーナ
インフィフティー）］をはじめ、アパレルも含む全12種をご用意しております。
【ラインナップ】 ※価格はすべて税込
［59FIFTY(R)］ 各6,600円
［9FIFTY(TM)］ 各6,380円
［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］ 各4,620円
［9TWENTY(TM)］ 各4,950円
［Short Sleeve Cotton Tee］ 各7,150円
Front
Back
Front
Back
［Cap Keyholder］ \2,750
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/gundam
［コピーライト］
(C)創通・サンライズ