ブッキング・ドットコム、「運命の旅先」を占う2日間限定イベント 『The Era of You, Booking.comのワンダークリスマス旅』を開催

Booking.com Japan K.K.

【2025年12月19日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com は、2025年のクリスマスである12月24日（水）・25日（木）の2日間限定で、東京・表参道にてポップアップイベント『The Era of You, Booking.comのワンダークリスマス旅』を開催いたします。

本イベントは、ブッキング・ドットコムが発表した最新の2026年の「旅行トレンド予測」10選(https://news.booking.com/ja/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%80%812026%E5%B9%B4%E3%81%AE-%E3%80%8C%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BA%88%E6%B8%AC-%E3%80%8D10%E9%81%B8%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%A8/)の世界観を、五感で体験できるスペシャルイベントです。2026年の旅行トレンドの中でも特に注目されるのが、現実世界から離れ、物語の世界に没入する「空想物語への没入ファンタジー旅（Romantasy Retreats）」と、星占いや天体の動きに旅の行き先を委ねる「星が導く、必然の旅先（Destined-ations）」です。

クリスマスの表参道に出現するのは、このトレンドを具現化した、まるでファンタジーの世界に迷い込んだような不思議な空間です。幻想的な空間で、自分自身の深層心理と向き合い、占い師によって導き出される2026年に訪れるべき「運命の旅先」を見つける特別な体験をお楽しみください。

■体験コンテンツ

会場には、2026年の10の旅行トレンドをテーマにした、巨大な「トレンドブック」が並びます。来場者の皆様には、物語の主人公になったような気分で、以下のステップに沿って「ワンダークリスマス旅」をご体験いただけます。

＜体験の流れ＞

１.運命の本を選ぶ：10冊の「トレンドブック」の中から、直感で最も惹かれる1冊を選び、その世界観に触れてみてください。

２.悩みを解き放つ：特製のしおりに、今あなたが抱えている悩みや、心に引っかかっているモヤモヤをご記入いただきます。

３.運命の旅先を占う：選んだ「トレンドブック」と、あなたの「悩み」が記されたしおりを持って、館内にいる占い師のもとへ。占い師がその2つを掛け合わせ、あなたの悩みを解決へと導く、2026年に訪れるべき「運命の旅先」をその場で占います。

ブッキング・ドットコムが世界32の国と地域の旅行者約3万人を対象に行った2026年の「旅行トレンド予測」調査では、世界の旅行者のおよそ7割が「ロマンタジーの世界から着想を得た目的地への旅行に興味がある」、約4割が「月の満ち欠けや占星術を旅行計画に取り入れている」と回答しています。特にZ世代（世界：53%）やミレニアル世代（世界：46%）などの若年層でその傾向が強く、自己発見の手段として「星や運命に導かれる旅」への関心が高まっていることが明らかになりました。このような調査結果からも、世界の旅行者にとって旅先の選び方が多様化していることが明らかになっています。本イベントは、こうした調査結果をもとに、2026年の旅行トレンドをデータ上だけでなく、実際にワクワクする体験として楽しんでいただくために企画されました。

今年のクリスマスは東京・表参道で、日常を離れ、まるでファンタジーの世界に迷い込んだような幻想的な空間の中、自分だけの物語を見つける「ワンダークリスマス旅」に出かけてみませんか。

■イベント開催概要

●イベント名：The Era of You, Booking.comのワンダークリスマス旅

※当日、イベント内容の一部が変更される可能性もございます。

●開催日時：

・2025年12月24日（水）11:00 ～ 19:00

・2025年12月25日（木）11:00 ～ 18:00

※両日で終了時間が異なりますのでご注意ください。

●会場：ZeroBase表参道

（東京都港区北青山3-5-22）

※アクセス：表参道駅 A3出口より徒歩1分

●入場料： 無料（どなたでもご参加いただけます）

※混雑状況により、入場制限や整理券配布を行う場合がございます。

※占い体験は、お一人様1回限りとさせていただきます。

●主催：ブッキング・ドットコム・ジャパン株式会社

2026年の「旅行トレンド予測」10選に関するプレスリリースおよびレポート（日本語）は、こちら(https://news.booking.com/ja/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%80%812026%E5%B9%B4%E3%81%AE-%E3%80%8C%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BA%88%E6%B8%AC-%E3%80%8D10%E9%81%B8%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%A8/)からご覧いただけます。

Booking.comについて

1996年にアムステルダムにて設立され、Booking Holdings Inc.（NASDAQ：BKNG）の一員として、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に掲げています。多種多様な宿泊施設と移動手段を簡単かつワンストップで予約ができるプラットフォームを通して、世界中のお客様に思い出に残る体験を提供しています。また、ブッキング・ドットコムでは、ロイヤルティプログラム「Genius」に登録することで、世界中の数十万軒もの対象施設や対象のレンタカーで割引や旅行特典を利用することができます。詳細については、ブッキング・ドットコムの公式SNSアカウント （@bookingcom_jp）、もしくは https://news.booking.com/ja をご覧ください。