FM802が送るロック大忘年会『RADIO CRAZY』カネヨリマサルの思い出のグルメモリーロケの様子をYouTubeで公開！
今年は12月26日(金)～29日(月)の4日間インテックス大阪にて開催、FM802が毎年年末にお送りするロック大忘年会「FM802 RADIO CRAZY」。
FM802のお昼の番組『UPBEAT!』の毎週火曜日13時台では、＜関西電力 presents #ゼロカーボンジュール It’s so yummy!＞のコーナーをお届けしています。
このコーナーでは2週替わりでアーティストが登場し「思い出のグルメモリー」をテーマに思い出に残る忘れられない味を教えてくれています。
このたび、このコーナーからの展開で、FM802 RADIO CRAZYのYouTubeアカウントで、FM802 RADIO CRAZYにも出演するカネヨリマサルと『UPBEAT!』DJ加藤真樹子による思い出のグルメモリーロケの様子を公開しました！
関西で結成、現在も関西を拠点にしているカネヨリマサルがセレクトしたお店は「地魚屋台とっつぁん 天六店」。
スタジオ練習の帰りや、メンバーのお誕生日など、バンドにとってなじみのお店で必ず注文するお決まりのメニューや、お店のおすすめなど一緒に食べながら思い出を語り合っています！また、新鮮な魚介を味わいながら、地球温暖化が食材に与える影響や、ゼロカーボンエネルギーの大切さについても学ぶことができる内容となっています。
カネヨリマサルはFM802 RADIO CRAZY 12月27日（土）にバンドとして出演するほか、12月29日（月）にはちとせみなが「FM802＆怒髪天 presents レディクレ歌合戦」のステージにボーカルとして参加することが決定しています。
ほかにもRADIO CRAZY当日は会場にて、「ゼロカーボンジュール It’s so yummy!」のコーナーでもコメントを届けてくれたw.o.d.、カネヨリマサル、ハンブレッダーズ、コレサワ、PEOPLE 1の思い出グルメモリーパネルを関西電力の「＃ゼロカーボンジュール ブース」（2号館）で展示予定！こちらも会場でチェックしてくださいね！
開催の迫るFM802 RADIO CRAZYに向けてぜひYouTubeチャンネルでもお楽しみください！
【番組情報】
『UPBEAT!』
●毎週月～木曜日11:00～14:00
●DJ＝加藤真樹子
●番組HP＝https://funky802.com/upbeat/
●番組X＝@FM802UPBEAT (番組ハッシュタグ＝#アップビート)
【イベント詳細】
●イベント名＝『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』
●日時＝2025年12月26日(金)、27日(土)、28日(日)、29日(月)
※START時間は改めてステージタイムテーブルをご確認ください
●出演者＝
12月26日(金)
OKAMOTO'S／CLAN QUEEN／Creepy Nuts／Kroi／コレサワ／go!go!vanillas／Suchmos／Chevon／シャイトープ／シンガーズハイ／Tele／TenTwenty／にしな／ハルカミライ／BUMP OF CHICKEN／BIGMAMA／Fear, and Loathing in Las Vegas／HEY-SMITH／マルシィ／MAN WITH A MISSION／WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：TRACK15
LIVE HOUSE Antenna -BEYOND ZERO Garage- ：35.7／TOOBOE／NEE／berry meet／年忘れ!!レディクレSP 第1夜
＜年忘れ!!レディクレSP 第1夜＞
『レディクレゆく年くる年』
小野武正(KEYTALK / Alaska Jam)／寺中友将・巨匠（KEYTALK）
12月27日(土)
アイナ・ジ・エンド／ASIAN KUNG-FU GENERATION／忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー ー令和残侠伝ー／indigo la End／802 Family Session／カネヨリマサル／クリープハイプ／GLIM SPANKY／サカナクション／THE BAWDIES／sumika／田淵智也 40th Anniversary special／Chilli Beans.／ねぐせ。／Hump Back／羊文学／flumpool／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／リーガルリリー／Laura day romance
＜忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー ー令和残侠伝ー＞
アイナ・ジ・エンド／オカモトショウ(OKAMOTO'S)／GLIM SPANKY／TAKUMA(10-FEET)／三浦透子／ROY（THE BAWDIES）／和田唱
【NANIWA SULLIVAN ROCK'N'ROLL CLUB BAND】
伊東ミキオ（P.Key）／藤井一彦（Gt）／多田尚人（Ba）／サンコンJr.（Dr） | 〔HORNS〕MONKY（T.Sax）／石渡みなみ（A.Sax）／MAKOTO（Tp）
＜田淵智也 40th Anniversary special＞
【Special Band Member】
成田ハネダ(パスピエ)(P.Key)／林 直大(多次元制御機構よだか)(Gt.)／露崎義邦(パスピエ)(Ba)／鈴木浩之(THE KEBABS)(Dr)
【Guest Artist】
尾崎世界観(クリープハイプ）／小出祐介(Base Ball Bear/material club）／斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）／佐々木亮介(a flood of circle/THE KEBABS)
＜802 Family Session＞
【Vocalists】斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）／中島颯太(FANTASTICS)／ビッケブランカ／甫木元 空（Bialystocks）／Maika（Chilli Beans.）／山村隆太(flumpool)
【Band Members】トオミヨウ(Key.&Band Master) ／石成正人(Gt) ／松原マツキチ寛(Dr) ／須長和広(Ba) ／高木久(Mani)
OPENING HEAVY ROTATION ACT：muque
LIVE HOUSE Antenna -BEYOND ZERO Garage- ：OddRe:／トンボコープ／ハク。／MONO NO AWARE／luv／年忘れ!!レディクレSP 第2夜
＜年忘れ!!レディクレSP 第2夜＞
『FM802 RADIO CRAZY prsents a flood of circle 5.6 武道館に架ける虹』
a flood of circle／山中さわお／田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN/THE KEBABS)
12月28日(日)
ano／[Alexandros]／Omoinotake／9mm Parabellum Bullet／Saucy Dog／SCANDAL／スキマスイッチ／SUPER BEAVER／ストレイテナー／DISH//／This is LAST／東京スカパラダイスオーケストラ／ハンブレッダーズ／BURNOUT SYNDROMES／Vaundy／PEOPLE 1／BLUE ENCOUNT／ヤバイTシャツ屋さん／山内総一郎／reGretGirl／レトロリロン
OPENING HEAVY ROTATION ACT：yutori
LIVE HOUSE Antenna -BEYOND ZERO Garage- ：Arakezuri／Klang Ruler／プッシュプルポット／Blue Mash／年忘れ!!レディクレSP 第3夜
＜年忘れ!!レディクレSP 第3夜＞
『レディクレ初参！フラカンとスキマのスペシャルバンド＜ザ・ライターズ＞！』
ザ・ライターズ（フラワーカンパニーズ＋スキマスイッチ）
12月29日(月)
Aooo／秋山黄色／打首獄門同好会／FM802＆怒髪天 presents レディクレ歌合戦／ELLEGARDEN／KANA-BOON／キタニタツヤ／キュウソネコカミ／Conton Candy／サバシスター／サンボマスター／SHISHAMO／THE ORAL CIGARETTES／w.o.d.／10-FEET／TOTALFAT／なとり／04 Limited Sazabys／BRAHMAN／マカロニえんぴつ／milet
＜FM802＆怒髪天 presents レディクレ歌合戦＞
【バンドメンバー】
上原子友康（怒髪天）／坂詰克彦（怒髪天）
[support member]
グレートマエカワ（フラワーカンパニーズ）(Ba)／奥野真哉(ソウル・フラワー・ユニオン)(Key)
【ボーカリスト】
サイトウタクヤ（w.o.d.）／ちとせみな（カネヨリマサル）／紬衣（Conton Candy）／菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）／HARUNA（SCANDAL）／増子直純（怒髪天）／山内総一郎
OPENING HEAVY ROTATION ACT：the paddles
LIVE HOUSE Antenna -BEYOND ZERO Garage- ：Enfants／チョーキューメイ／Dios／LET ME KNOW／年忘れ!!レディクレSP 第4夜
＜年忘れ!!レディクレSP 第4夜＞
『Czecho No Republic (CNR 15th Anniversary × murffin discs 20th Kick Off!!)』
Czecho No Republic／藤森元生(SAKANAMON)／寺口宣明(Ivy to Fraudulent Game)／井上直也(猫背のネイビーセゾン)
＜LIVE HOUSE Antenna -BEYOND ZERO Garage-＞
「LIVE HOUSE Antenna -BEYOND ZERO Garage-」のライブに使われる電気には、トヨタ自動車の「MIRAI」「CROWN FCEV」が供給する水素エネルギーを活用。このステージを含め「RADIO CRAZY 2025」に必要な電力は、すべて再生可能エネルギーで賄われます。
●会場＝インテックス大阪（https://www.intex-osaka.com/jp/access/）
●協賛＝日本旅行／マクセル／Maker’s Mark／TESCOM／JR西日本／tabiwa by WESTER／Mizkan／サッポロ生ビール黒ラベル／JR西日本ステーションシティ／延田グループ／熊谷組／関西電力／日本たばこ産業株式会社／Ticket Bird／BOAT RACE／マンナンライフ
●主催＝FM802／キョードー関西
●企画制作＝FM802／キョードー関西
●詳細＝https://radiocrazy.fm/
