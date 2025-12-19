iYell株式会社

iYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田光洋、以下「iYell」）は、今期スローガンとして掲げる「プラチナAI企業グループ」構想の実現に向け、エンジニアがコードを書かずに開発に挑戦する「コード書かない月間」を1か月間にわたり実施しました。

本施策では、AIエージェントを活用し、開発プロセスの効率化や生産性向上を検証。

エンジニアが “あえてコードを書かない” アプローチを試すことで、開発にかかる時間を約40%削減し、生産性を50%高めることに成功しました。

《 背景 》

近年、ビジネスシーンにおけるAIの活用は急速に拡大しています。

iYellでは、今期スローガンとして掲げる「プラチナAI企業グループ」構想のもと、AI活用を経営戦略の中心に据えています。この構想は、働きやすさ・やりがい・利益の最大化を両立するために、テクノロジーと人の強みを融合させ、AI活用を基盤とした企業群を形成していくものです。

その取り組みの一環として、エンジニアがコードを書かずに開発を行う「コード書かない月間」を実施しました。AIエージェントを活用した新たな開発スタイルの可能性を検証し、業務効率化やプロセス改善につなげることを目的としています。

《 施策概要 》

■期間

2025年9月11日～10月9日（約1ヶ月）

■対象部署

プロダクト開発G（5名、旧部署名）

■実施内容

設計フェーズ

- 依頼部門からの要望をAIに読み込ませ、要件を自動整理。- 生成AIが関連ファイルを抽出し、影響範囲を提示。- MCP連携（参考: https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03379/102300001/ (https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03379/102300001/)）により、issueから自動でコンテキストを読み込みを実施。

実装フェーズ

- Claude Codeのカスタムコマンドを使用し、 要件解析 → 実装 → テスト → PR作成を一括自動化。CursorのProject Rulesを参照し、既存設計・命名規則に準拠した生成を実施。

レビューフェーズ

- Claude CodeによるAI一次レビューでコード品質を確認。人間が最終承認を行い、リリースまでを完了。

《 成果・効果 》

■開発リードタイムの変化

開発フェーズにおいて計画時間の最大で40%の削減に成功

■工数削減・効率化の効果

- チケット完了数30件 ➣ 42件（+40%）- ストーリーポイント46.6 ➣ 70（+50%）- 想定時間合計227h ➣ 137h（-40%）

■メンバーのAI活用スキル向上

コード書かない月間を通じて、課題が発生してもコードを書かず AI で解決したことや、

カスタムコマンドを作成し、効率化を計ったことで通常の業務では体験しづらい、

AI のより深い活用の体験や知識の習得につながった

《 担当者コメント 》

既存プロダクトへの適用に懸念はあったが、メンバー含めてAI駆動開発フローを設計し導入したことにより効果を充分に発揮できたと感じていると同時に、AI駆動のみで開発することへの課題も見えてきたので、その点も合わせて解決策を検討し、よりよい方向に活かせるようにしていきたいと考えます。

《 今後の展望 》

iYellは今後も、人とテクノロジーの力を融合させ、住宅ローンに関わるすべての人の体験を革新し、「誰もが安心して最適な住宅ローンを選べる社会」の実現を目指してまいります。

