RPA×AIで“対応できなかった紙・PDF業務”を自動化！オークファンロボに新機能「AIスキャナー」登場

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）は業務自動化ソリューション「オークファンロボ」において、書類の内容をAIが読み取り入力を自動化する新オプション『AIスキャナー』を、2025年12月19日（金）より提供開始いたします。

AIスキャナーについて

【活用イメージ】

AIスキャナーは、AIが書類の内容を解析し、必要な項目を自動で抽出・出力できるソフトウェアです。手書き・活字・複雑なレイアウト、日本語・外国語を問わず幅広い書類形式に対応しており、請求書、契約書、見積書、発注書、手書き文書、外国語文書、チラシ・カタログなど、業務で発生する多様な紙・PDF書類をデータ化できます。

IT専門知識がなくても直感的に操作でき、これまでRPAでは自動化が難しかった紙・PDF業務にも対応します。

従来は、紙・PDF書類の確認や入力といった作業が手作業として残り、業務全体の負担となっていました。

新オプションの「AIスキャナー」により、紙の読み取りからRPAによる処理までを一連の流れで自動化し、現場の作業負担を軽減します。

オークファンロボ公式ページ/お問合せ先：https://aucfanrobo.com/

【無料トライアルのご案内】

オークファンロボのトライアルにお申し込みいただいた企業様を対象に、新オプション「AIスキャナー」についてもあわせてトライアルをご利用いただけます。

主な特長と業務改善効果

１. 設定がシンプルで誰でも使える

どのような書類フォーマットでも、取得したい項目を指定するだけで利用可能。AIの学習機能により、使うほど読み取り精度が向上します。

２. 紙業務からRPAまでを一気通貫で自動化

「オークファンロボ」との連携を前提に設計されており、非定型帳票のデータ化から、その後のRPAによる処理までをシームレスに自動化します。紙を起点とした業務全体の効率化を実現します。

３. 導入しやすい価格体系

1か月単位・利用分のみの従量課金制で、年間契約や追加費用は不要。必要な期間だけ利用でき、いつでも解約可能です。

【導入効果】

手打ち作業 ：60％時間を削減、75％ミスを削減

コピペ作業 ：30％時間を削減、33％ミスを削減

※当社試算。業務内容・帳票の種類・運用条件により効果は異なります。

AIスキャナー搭載の背景

「オークファンロボ」は、デジタルデータを起点とした業務自動化を得意とするRPAツールですが、紙書類を多く扱う企業では、業務の一部がアナログのままとなり、自動化を十分に活用できないという課題がありました。

そこで、紙の段階から業務効率化を実現する手段としてAIスキャナーを搭載し、紙業務からRPAによる後続処理までを一気通貫で支援できる体制を整えました。

オークファンロボについて

オークファンロボは、IT専門知識不要・実務担当者様向けの業務自動化ソリューション（RPA）です。パソコン上の繰り返し作業を“引継ぎ”感覚でオークファンロボに設定することで、手軽に業務自動化・効率化を実現できます。

データ入力や登録などの単純作業のみならず、受発注業務や在庫管理業務などの規則性ある作業、データ集計や報告書作成といったレポーティング作業など、様々な場面において活用いただけます。

導入後は、専属のコンサルタント担当がサポートいたします。（公式ページ：https://aucfanrobo.com/）

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、膨大なデータとAI技術を活用しながら、国内外の流通市場において新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」やBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を展開し、流通のDX化を推進してきました。

現在は、巨大な供給力を持つ中国を起点とした China to Japan 領域へ事業の選択と集中をし、新規事業である OEM 自社プロダクト「AP LAB」やライブコマース事業「NETSEA MallLive」を軸に、D2CのみならずB領域にも商品提供・販路支援を行う 「D2X（Direct to X）コマース」を成長戦略の中核として事業推進しております。

オークファングループは、既存事業で培った基盤を活かしながら新規事業への戦略的転換を進め、次世代の流通インフラを創出する企業として成長を続けてまいります。

会社概要

会社名 ： 株式会社オークファン

代表者 ： 代表取締役 武永 修一

設立 ： 2007年6月

資本金 ： 9億7,368万円 (2025年9月末現在)

従業員 ： 163名 (2025年9月末現在 ※連結)

所在地 ： 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト：https://aucfan.co.jp/