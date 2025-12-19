福井市および福井ブローウィンズと連携し、オーナーモードを活用した試合時の駐車場課題解決プロジェクトを開始

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、福井市（市長：西行茂）とホームタウン包括連携協定を締結しているB.LEAGUE B2・東地区に在籍する「福井ブローウィンズ」を運営する株式会社福井ブローウィンズ（代表取締役:湯本眞士）と連携し、ホームアリーナであるセーレン・ドリームアリーナ周辺の駐車場不足解消を目的に地域住民の方や企業さまにオーナーモードでの駐車場貸し出しを呼びかける「アキッパオーナー推進プロジェクト」を2025年12月22日(月)より開始いたします。

ホームスタジアムでの試合時に発生する駐車場不足や迷惑駐車の抑制を通じて、地域全体の交通環境の改善を目指します。

■背景と課題

アキッパは今シーズンより福井ブローウィンズと連携し、ホームアリーナであるセーレン・ドリームアリーナ周辺における試合開催時の駐車場不足や交通混雑といった課題に取り組んできました。（※）

こうした取り組みを通じて、より多くの来場者が安心して試合に来場できる環境づくりを進めるため、今回新たに地域住民や企業に向けてオーナーモードによる駐車場貸し出しを呼びかける「アキッパオーナー推進プロジェクト」を開始することが決定しました。

■オーナーモードについて

「オーナーモード」は、アキッパアプリのひとつで、誰でも簡単に自宅の空きスペースや所有地を駐車場として登録・貸し出しできる機能です。

従来の駐車場シェアリングでは、登録から掲載までの審査に数日かかる場合がありましたが、オーナーモードでは最短5分で登録が完了し、そのまま貸し出しを開始できます。

そのため「使わない時間だけ」「イベントの日だけ」など、ライフスタイルに合わせて柔軟に駐車場の活用が可能です。

■キャンペーン概要

セーレン・ドリームアリーナ周辺にお住まいの住民・企業のみなさまを対象に、専用の招待コードを入力して駐車場登録をしていただくと特典を受け取れるキャンペーンを実施します。

1. 名称

アキッパオーナー推進プロジェクト

2. 対象エリア

福井県福井市

3. 実施内容

対象エリアの方にチラシ・SNSなどで招待コードをご案内し、アキッパに新規オーナーとして登録・駐車場の貸し出しを開始された方に以下の特典を進呈します。

特典内容： Amazonギフト券 2,000円分

4. キャンペーンの開始時期

2025年12月22日(月)より募集開始します。

5.キャンペーン参加期限

2026年3月31日までに登録・貸し出し開始いただいた方が対象となります。

6. 参加方法

アキッパ公式サイトまたはアプリより「オーナー登録」を選択し、登録画面にて招待コードを入力してください。

■今後の展望

地域住民の方や企業の皆さまの協力により、アリーナ周辺で利用できる駐車場を増やすことで、来場者が事前予約により安心して来場できる体験を提供するとともに、地域にとって迷惑駐車の抑制や交通混雑の緩和につながる環境を目指します。

また試合開催時の利用状況などから得られたデータは、福井ブローウィンズや関係者と共有し、今後の試合運営や地域に配慮した交通環境づくりに役立ててまいります。

アキッパはこれからも、スポーツクラブや地域社会と連携し「困りごと解決」を通じて人々の“あいたい”をつないでいきます。

■福井ブローウィンズとは

クラブのビジョンである「福井をにぎやかに。」するため、「福井にいい風を吹かせたい」「福井からいい風を吹かせたい」という想いから、「吹く（BLOW）+風（WIND）=ブローウィンズ」と名付け、福井県初のプロバスケットボールクラブとして誕生しました。新規クラブとしてB3リーグ参戦初年度となった2023-24シーズンは、B3歴代最多連勝記録更新やB3レギュラーシーズン、プレーオフともに完全優勝を達成。B2に舞台を移した2024-25シーズンは、B3時代から続くホームゲームでの無敗・連勝記録を41に伸ばすなどインパクトを残しました。ミッションである「プロフェッショナルエンターテイメントを通じて福井の次世代の誇りを生み出し続ける。」ことで、福井にとてつもない旋風を巻き起こせるよう、福井の皆様とともに成長するクラブを目指しています。

■アキッパ（akippa）とは

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計500万人（2025年12月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：スマート駐車場アプリ「アキッパ」の運営

