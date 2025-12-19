「キッズイルミナージュ2025」　受賞作品決定！子どもたちの自由な発想が光る、全5作品を選出

アクトインディ株式会社

2025年に初開催となった「キッズイルミナージュ」は、子どもたちが描いた絵をもとに、実際のイルミネーション作品として展示する参加型企画。初開催にもかかわらず、全国から338点もの応募が寄せられました。

応募作品は、「イルミネーションとしての見映え」や「光をまとった際の表現力」などを基準に一次審査を行い、15作品を選出。その後、オンライン投票と会場での来場者投票を合わせた最終審査を経て、最優秀賞をはじめとする各賞の受賞作品が決定しました。



子どもたちの豊かな感性とユニークな発想が光る5作品を、以下の通り表彰いたします。

■受賞作品

【最優秀賞】「ぶどうオバケ」 かんちゃん｜5歳

ぶどうの形をしたユニークなオバケの発想が目を引き、頭のヘタや大きな口などの表現からも可愛らしさが伝わってきます。全体の構図もバランス良く、光の演出によってさらに魅力が引き立つ点が高く評価されました。

【銀賞】「ぱんにゃーき」 あかりーぬ｜7歳

パンとネコを組み合わせたユーモラスな発想が魅力的で、頭にちょこんとのったパンケーキも作品全体の可愛らしさを引き立てています。思わず見た人がほっこりと笑顔になるような、温かみのある表現が高く評価されました。

【銅賞】「ハートちゃん」 hidemune｜4歳

愛らしいキャラクターの表現が印象的で、4歳のお子さまならではの素直さや伸びやかな発想が感じられる作品です。自由でのびのびとした表現力が光り、高く評価されました。

【イルミナージュ賞】「おもちねこ」 ゆうさん｜6歳

柔らかい“おもち”とふわふわの“ねこ”を組み合わせたユニークな発想が印象的で、猫のフォルムにもおもちらしい丸みが表現されています。作品全体の可愛らしさと、「おもちねこ」というテーマがしっかり伝わる点が高く評価されました。

【いこーよ賞】「みみぴょん飛行機」 さらちゃん｜9歳

ピンクの耳がぴょんとした飛行機に、飛んでいる構図もしっかりと伝わる作品。車体の色、翼の色、耳の色、それぞれに意味を感じ、イルミネーションにも映える点を高く評価されました。

多くの素敵な作品が集まり、審査員一同、子どもたちの自由な発想力と創造性に驚かされました。どの作品もオリジナリティにあふれ、見る人の心を明るく照らすような作品ばかりでした。

受賞した5作品を含む、一次審査を通過した15作品は、イルミナージュ会場にてイルミネーションとして制作され、開催期間中の2026年2月1日まで展示されています。子どもたちの作品が光となって輝く姿を、ぜひ会場でご覧ください。

主催者コメント

今年初めて開催した「キッズイルミナージュ」に、全国から想像以上に多くの作品をご応募いただき、心より御礼申し上げます。

子どもたち一人ひとりが思い描く“光の世界”には、大人では思いつかない自由さや温かさが詰まっており、審査員一同、作品に触れるたびに驚きと感動を覚えました。

イルミネーションという形で子どもたちの発想を“光”として表現できたことは、イベント主催者としても大きな喜びです。

今回選ばれた作品はもちろん、応募作品すべてが未来への輝きを感じさせる素晴らしいものでした。



今後も子どもたちの創造力を育む場を提供し、家族で楽しめるイベントづくりを続けてまいります。

■開催概要

イベント名： キッズイルミナージュ 2025

展示期間： 2026年2月1日まで展示

主 催： 一般社団法人日本イルミネーション協会

協 力： 株式会社アクトインディ「いこーよ」

会 場： 神戸イルミナージュ

（兵庫県神戸市北区八多町上小名田2150道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢）

応募総数： 338作品

審査内容：

・一次審査：イルミネーションとしての見映え、点灯時の表現力、創造性などを基準に15作品を選出

し、全てをイルミネーション作品にしてイベント会場に展示

・最終審査：オンライン投票および会場投票により受賞5作品を決定

受賞作品：最優秀賞、銀賞、銅賞、イルミナージュ賞、いこーよ賞

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年12月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。



いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)