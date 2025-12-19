2025年11月度ダウンロード認定～Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」がプラチナ認定！

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年11月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。


▶ダウンロード認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/data/hs/


・プラチナ認定作品


Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」






・ゴールド認定作品


サカナクション「Aoi」


Snow Man「カリスマックス」


詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。



▼2025年11月度ダウンロード認定一覧（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-641-9741c3b54ab62d98a843283fc72a09f6.pdf

▼日本レコード協会 ダウンロード認定作品


https://www.riaj.or.jp/data/hs/



＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞


認定ランク：最低累計ダウンロード数


ゴールド：100,000


プラチナ：250,000


ダブル・プラチナ：500,000


トリプル・プラチナ：750,000


ミリオン：1,000,000


（以降100万毎に基準を設定）



以上