For Goodとfreeeが連携し、社会起業家のクラウドファンディング挑戦後の事業運営を支援

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレスジャパン（所在地：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）はfreeeと包括連携協定を結ぶなかで、新たにソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス「For Good」（事業代表：小松 航大）のクラウドファンディング実行者向けに、freee会計（法人向けプラン）サービスの新規契約時の限定特典を提供する連携を開始します。これにより、資金調達後の事業運営や会計業務のサポートを強化し、社会起業家の継続的な活動の後押しを目指します。

■背景

株式会社ボーダレスジャパンは、社会課題解決を目指すクラウドファンディングプラットフォーム「For Good」を運営し、全国の個人や団体が社会的影響を与えるプロジェクトを実現するための支援を行っています。

サービス開始から4年でこれまでに、地域活性化や環境保全、教育支援など、さまざまな社会課題に取り組むプロジェクトを支援し、世界中で2,000件以上のプロジェクトが新たに立ち上がっています。

一方、freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げ、企業の成長を支える統合型経営プラットフォームを提供しています。クラウド会計や人事労務管理のツールを通じて、特に中小企業や起業家が効率的かつ自由に事業運営を行える環境づくりを進めています。また、起業家向けの情報発信メディア「起業時代」を運営し、起業を目指す人々に向けたサポートを展開しています。

両社は、社会課題に取り組む起業家の支援をするという共通の想いを持ち、今回の包括連携協定が実現しました。

この連携により、For Goodのクラウドファンディング実行者は、起業手続きや会計業務に関するセミナーの受講、創業時の起業手続きの個別サポート、freee会計利用時の限定特典の提供、その他freeeの各種サービスを通して、資金調達後の事業運営支援が強化されます。これにより、クラウドファンディングを通じた社会的影響をさらに拡大し、持続可能な社会貢献活動を支援する体制が整います。

■連携の内容

本連携により、For Good のクラウドファンディング実行者は以下のような特典を受けられます。

■メッセージ

- 法人設立手続きオンライン伴走サポート「freee起業ダンドリコーディネーター」- - 専用予約ページから予約・相談が無料で可能- 「freee会計」- - 新規契約時の限定特典が利用可能フリー株式会社 起業時代編集長 磯貝美紀

事業開始に向けての資金調達は、皆さんが苦労する最初のハードル。でも、最近は「クラウドファンディング」という形で、事業として始める前から多くの支援を集めて最初の一歩を踏み出す方も増えています。中でもFor Good様は、様々な社会課題に向き合うプロジェクトを中心的に掲載しているプラットフォームです。「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げるfreeeとしても、スモールビジネスや、その先に広がる顧客への思いは同じ。今回の両社の連携を通して、ソーシャルグッドな挑戦の一つ一つが、少しでも軽やかに前に踏み出せるよう、支援していきます。

For Good 代表 小松航大

クラウドファンディングは、想いある挑戦を社会に届ける大きな一歩ですが、本当のスタートは資金調達が終わったその先にあります。For Goodではこれまで、社会課題の解決に挑む多くの起業家や団体の立ち上がりを支援してきましたが、事業を継続し、成長させていく過程では、バックオフィスや経営基盤づくりが大きな壁になる場面も少なくありません。

今回のfreeeさんとの連携により、クラウドファンディング後の事業運営まで見据えたサポート体制を強化できることを、大変心強く感じています。社会を良くしたいという想いが、事務作業や手続きの負担によって止まってしまうことのないよう、両社の知見を掛け合わせながら、社会起業家が挑戦を続けられる環境づくりに取り組んでいきます。

■雑誌「起業時代」とは

「起業時代」は、freeeが編集・発行する起業・開業支援雑誌です。

税理士や経営コンサルタント監修のもと、税務や制度などの正確な最新情報を網羅的に解説。さらに、先輩起業家のインタビューを通して「起業までの道のり」や「自分らしい生き方への挑戦」を紹介し、読者が明日から起業を始めるための段取りを分かりやすく学べる構成になっています。

上記プログラムに限らず、今後は両社で連携をさらに強化し多様な社会起業家の育成とその成長に貢献してまいります。

■フリー株式会社について https://corp.freee.co.jp/

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

■For Goodについて

「For Good」は、社会をよくする挑戦を後押しするクラウドファンディングプラットフォームです。掲載手数料0円で、初めての挑戦者にも寄り添う伴走体制を提供し、これまでに多くのソーシャルグッドなプロジェクトの実現を支援してきました。環境・教育・地域活性・福祉など、分野を問わず“社会を変えたい”という想いを持つ実行者と、それを応援したい支援者の架け橋となることで、誰もが主体的に社会の課題解決を担うことができる社会づくりを目指しています。

プロジェクト掲載ご希望の方への無料相談を行っております。

https://for-good.net/start/create_start

■株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界13ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）