＜12月19日は「まつ育の日」＞【まつ毛総決算2025】19万越えの“まつ毛重課金猛者”も！？まつ毛美容の、年間平均支出額は？

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開する「スカルプＤまつ毛美容液」シリーズは、12月19日に制定された「まつ育の日」にちなみ、全国の女性300名（実施期間：2025年12月、20代～50代）を対象に、「まつ毛」に関する調査を実施いたしました。

【調査概要】

調査手法： インターネットリサーチ

対象者条件：20～50代女性

サンプル数：n=300

調査地域：全国

調査実施日：2025年12月

【調査サマリー】

・2025年、まつ毛の美容施術に使った金額は約33,000円。

・まつ毛メイク（マスカラ・マスカラ下地、マスカラリムーバーなどを含む）にかけた金額は約4,100円

・まつ毛のホームケア（美容液など）に使った金額は約4,500円

・まつ毛美容こだわり派の2025年年間平均支出額は約37,800円。中には19万円以上の“まつ毛重課金”猛者も！

・2026年、まつ毛について最も叶えたいことは「すっぴんでも自信が持てるまつ毛にしたい」が1位に。

※各金額レンジの中間値による推計

【調査の背景】

12月19日は「まつ育の日」です。「スカルプDまつ毛美容液」が、年末12月の「まつ」と19日「いく」の語呂合わせと、1年間、毎日のメイクなどさまざまな負担を乗り越えてきたまつ毛をしっかり労わってあげる日にと、この日付に制定いたしました。「まつ毛を労わる日」ということから、全国の20代～50代女性300名を対象に実施した、まつ毛に関する調査結果を発表いたします。



【調査詳細】

・2025年、まつ毛の美容施術に使った金額は約33,000円！

20代～50代女性300人のうち、2025年にまつ毛パーマ・まつ毛エクステなどのまつ毛の美容施術をした人は89名でした。その平均金額は約33,000円という結果に。1回あたりの美容施術が約1万円前後と仮定すると、3-4か月に1回ほど美容施術に通っている方が多いことが分かります。美容施術をしている人は20代が最多（29名）であり、最も高額な方では15万円以上という回答も。

・まつ毛メイク（マスカラ・マスカラ下地、マスカラリムーバーなどを含む）にかけた金額は約4,100円

・20代～50代女性300人のうち、2025年にまつ毛メイクアイテム（マスカラ・マスカラ下地・マスカラリムーバー）を購入した人（n=189）のうち、年間平均支出額は約4,100円という結果に。

・まつ毛のホームケア（美容液など）に使った金額は約4,500円

20代～50代女性300名のうち、2025年にまつ毛美容液などのホームケアアイテムを購入した人は138名でした。ホームケアにかけている年間平均支出額は約4,500円ということが明らかに。ホームケアの投資額が、メイクアイテムを上回る結果となりました。メイクで一時的に盛るのではなく、「自まつ毛を土台からケアする」というまつ毛の意識が支出額にも表れています。

・まつ毛美容こだわり派の2025年年間平均支出額は約37,800円。中には19万円以上の“まつ毛重課金”猛者も！

施術・ケア・メイクの3つすべてを実践する"まつ毛美容こだわり派"（68名）は、年間平均約37,800円を投資。内訳は施術約2.9800円、ホームケア約4,500円、メイクが約3,900円でした。

中でも注目すべきは、施術やメイクに出費をしている人でも、ホームケアには約4,500円をかけている点です。これは「ホームケア実施者全体の平均（約4,500円）」と同額であり、施術やメイクをする人ほど、自まつ毛をいたわるホームケアの重要性を理解し、金額を抑えていない実態が明らかになりました。

また、こだわり派の中には施術15万円超・ホームケア2万円超・メイク2万円超で、年間19万円以上を投資する"まつ毛重課金"層も存在！まつ毛美容への投資意識の高まりがうかがえます。

・2026年、まつ毛について最も叶えたいことは「すっぴんでも自信が持てるまつ毛にしたい」が1位に。メイクではなく、自まつ毛をケアする意識の高まりが明らかに。

調査の結果、2026年にまつ毛について最もかなえたいことは「すっぴんでも自信が持てるまつ毛にしたい」が1位に。2位は「量を増やしたい」、3位は「ハリ・コシを出したい」という結果となりました。この結果からも、メイクではなく自まつ毛をケアすることに対する意識の高まりがうかがえます。

また、10代では「長さ」を求める回答が最も多かった一方で、20代以降は徐々に「長さ」のランキングが降下しており、「すっぴんでも自信が持てるまつ毛」「ボリューム」「ハリ・コシ」を求める声が増加する傾向に。年齢を重ねるごとに、長さ以上に、まつ毛そのもの量や、美しさを求める意識が高まることが明らかになりました。

＜ダメージをケアし、ハリ・コシまつ毛に！すっぴん美まつ毛を目指せるまつ毛美容液＞

調査の結果、美容施術やまつ毛メイクをする人は、まつ毛のホームケアの重要性を意識し金額を抑えていないことが明らかになりました。また、2026年にはすっぴんでも自信が持てるまつ毛、ボリューム、ハリ・コシがあるまつ毛を目指す人が多いことが分かりました。

「スカルプDまつ毛美容液」は、まつ毛のダメージをケアし1本1本強い※まつ毛に導く美容液です。すっぴんのまつ毛に自信を持ちたい方はもちろん、まつ毛をケアいただくことで、メイクや施術の仕上がりもワンランクアップします。

まつ毛ケアは、目元のおしゃれをもっと楽しむためのベースづくりです。ぜひおすすめしたい3つの美容液をご紹介します。

※1 ハリ・コシがある状態

スカルプD アイラッシュセラム ピュア

販売名：ＳＤアイラッシュセラムピュア.

価格： 1,619円（税抜）/1,780円(税込)

内容量：6mL

販路：WEB（自社サイト/楽天市場/Amazon/Yahoo!ショッピング)

店舗（バラエティショップ/ドラッグストアなど）

商品特長：

・毛髪補修成分※1、独自開発のナノカプセル化した保湿成分※2を配合。

・1日2回、毎日使用することで、日々のまつ毛のダメージをケアし、うるつや・上向きまつ毛に。

・まつ毛にうるおいを与えたい方、初めてのまつ毛ケアにおすすめ。

スカルプD アイラッシュセラム プレミアム

販売名：ＳＤアイラッシュセラムプレミアム

価格： 3,237円（税抜）／3,560円（税込）

内容量：4mL

販路：WEB（自社サイト/楽天市場/Amazon/Yahoo!ショッピング)

店舗（バラエティショップ/ドラッグストアなど）

商品特長：

・毛髪補修成分を「ピュア」の4倍※3配合、まつ毛の表面と内部からダメージを補修してハリ・コシのあるまつ毛に。

・継続して使用することで、まつ毛パーマやビューラーカール持ちもアップ。

・2025年7月号の本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」の、「まつげ美容液部門」でA評価を受賞！

スカルプD アイラッシュセラム クイーン

販売名：ＳＤアイラッシュセラムクイーン

価格： 8,000円（税抜）／8,800円（税込）

内容量：4.5mL

販路：WEB（アンファーストア/楽天市場/Amazon/Yahoo!ショッピング)

商品特長：

・シリーズ内最高峰※4のまつ毛・目元用美容液。iPS細胞を増やす際に得られるiPS細胞培養上清※5を配合、毛や肌が持つ本来の力をサポート。

・まつ毛ケアだけではなく、目元やほうれい線の小じわケアとしても使用できるマルチ美容液。

・目元や肌に潤いとハリを与えつつ、１本１本しっかりとした健康的なまつ毛へ

※1 毛髪補修成分（ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ、BG、糖脂質）

※2 保湿成分（パンテノール、ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド、ビオチノイルトリペプチド-1、加水分解コラーゲン、グリセリン、グルタミン酸、シスチン、炭酸水素Na、白金、BG）

※3 毛髪補修成分（加水分解ケラチン（羊毛）、BG 、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa 、DPG）をＳＤアイラッシュセラムピュアＳＳＣ３と比較して4倍配合

※4 スカルプDまつ毛美容液シリーズ内美容成分比較

※5 ヒト(線維芽細胞/単核細胞)人工多能性細胞培養順化培養液(保湿成分) 再生医療に取り組む株式会社アイロムグループ

（東証プライム上場/証券コード2372）の子会社である株式会社ICELLEAPが取り扱う化粧品原料です。

スカルプＤまつ毛美容液シリーズは、アンファーの頭髪研究の知見のもと、2012年に誕生いたしました。発売以降、「毎日の目元ケアでなりたい仕上がりに寄り添い、ごきげんなわたしを叶える」というコンセプトを掲げて商品やサービスを展開しております。2024年5月末時点には累計出荷本数1,000万本※1を突破し、多くのお客様にご愛顧をいただいております。

※1 10,426,530本。 「スカルプ D ボーテ ピュアフリーアイラッシュ」「スカルプ D ボーテ ピュアフリーアイラッシュ プレミアム」

「SDB ピュアフリーアイラッシュセラム SSC2」「ピュアフリーアイラッシュセラムPSS2」「アイラッシュセラムプレミアムクイーン SSC1」の出荷合計数(2024年5月末時点)

