どの柄が出るかお楽しみ！ANGEL BLUEとのコラボ「ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ」2025年12月27日（土）新発売

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（代表取締役社長執行役員：國京 紘宇）が展開するアパレルブランド「ANGEL BLUE」とコラボレーションした新商品「ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ」を2025年12月27日（土）に発売し、全国の書店・雑貨店にて順次販売開始します。

「ANGEL BLUE」は、1989年に誕生したティーン向けアパレルブランドです。1990年代から2000年代前半にかけて小中学生の女子から人気を博し、平成レトロブームの今、当時子どもだった現在の大人世代を中心に、人気が再燃しています。

▲店頭設置イメージ

「ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ」は、小さく圧縮されたハンカチで、パッケージフィルムを剥がして水に濡らしながらほぐすと、約24×24cmのハンカチが出てきます。

絵柄は、メインキャラクター「ナカムラくん」を中心としたポップなデザイン全6種類です。パッケージを開けるまで絵柄が見えないので、どの絵柄が出るか、くじ感覚でお楽しみいただけます。

■商品概要

商品名：ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ

サイズ：約W240×H240mm

価格：759円（税込）

デザイン：全6種類

発売日：2025年12月27日（土）

取扱店舗：https://hon-hikidashi.jp/news/94083/

■商品画像

