どの柄が出るかお楽しみ！ANGEL BLUEとのコラボ「ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ」2025年12月27日（土）新発売
日本出版販売株式会社
▲店頭設置イメージ
日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（代表取締役社長執行役員：國京 紘宇）が展開するアパレルブランド「ANGEL BLUE」とコラボレーションした新商品「ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ」を2025年12月27日（土）に発売し、全国の書店・雑貨店にて順次販売開始します。
「ANGEL BLUE」は、1989年に誕生したティーン向けアパレルブランドです。1990年代から2000年代前半にかけて小中学生の女子から人気を博し、平成レトロブームの今、当時子どもだった現在の大人世代を中心に、人気が再燃しています。
▲店頭設置イメージ
「ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ」は、小さく圧縮されたハンカチで、パッケージフィルムを剥がして水に濡らしながらほぐすと、約24×24cmのハンカチが出てきます。
絵柄は、メインキャラクター「ナカムラくん」を中心としたポップなデザイン全6種類です。パッケージを開けるまで絵柄が見えないので、どの絵柄が出るか、くじ感覚でお楽しみいただけます。
■商品概要
商品名：ANGEL BLUE ギュギュっと！ハンカチくじ
サイズ：約W240×H240mm
価格：759円（税込）
デザイン：全6種類
発売日：2025年12月27日（土）
取扱店舗：https://hon-hikidashi.jp/news/94083/
■商品画像
■本件に関するお問い合わせ
日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部 商品本部 文具雑貨事業部PB開発課
担当：石橋、石井
E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp