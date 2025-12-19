MIXIの特例子会社MIXI EMPOWERMENT、障がい者雇用の優良事業主として厚生労働省「もにす認定」を取得

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）の特例子会社である株式会社MIXI EMPOWERMENT（東京都渋谷区、代表取締役：坂田 信隆、以下「MIXI EMPOWERMENT」）は、厚生労働省の「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もにす認定制度）」において、「もにす認定事業主」として認定されました。

本認定に伴い2025年12月15日、MIXI EMPOWERMENTの主要拠点である宮城県仙台市を管轄する宮城労働局にて、認定通知書交付式が執り行われました。

■「もにす認定制度」について

「もにす認定制度」は、障がい者の雇用の促進および雇用の安定に関する取り組み状況などが優良な中小事業主を、厚生労働大臣が認定する制度です。一定水準以上の雇用率や定着率を維持していることに加え、採用から配置・育成、職場環境の整備、相談体制の構築など、総合的な取り組みが評価対象となります。認定事業主の取り組みは、地域や業界におけるロールモデルとして公表され、障がい者雇用に取り組む中小事業主全体の底上げにつなげることを目的としています。

もにす認定制度：https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html

■「もにす認定制度」でMIXI EMPOWERMENTが評価された主な取り組み

・高い実雇用率と安定した定着率の維持

実雇用率113%（現在の法定雇用率2.5%の約45倍）※

過去3年間の1年後定着率90%以上、半年後定着率は100%

※重度障がい者等を考慮した法定計算式に基づく算定値

・障がい者の活躍を支えるための体系的支援体制の整備

職業生活相談員4名、ジョブコーチ2名を配置し、業務サポートや職業生活全般における相談に対応する支援体制を整備

・障がい特性に配慮した職務設計

AIツールの活用や画像を取り入れた視覚的マニュアルなど、障がい特性に合わせた環境整備を実施

・積極的な社会貢献体制の構築

職場実習生受け入れや障がい者雇用に関する先進的な他企業との情報交換の実施

■MIXI EMPOWERMENTの障がい者雇用について

障がい者が活躍する場の拡大を目的として、2017年10月にミクシィ（現MIXI）の子会社として設立されました。データ作成・入力業務やゲームビジネスサポート業務（QA）、バックオフィスサポート業務など当社グループの各種業務支援を主な事業とし、現在33名（仙台事業部においては30名※2025年12月時点）の障がいのある従業員が活躍しています。

また、PMWV（企業理念）を2025年にリニューアルし、「みんなが自分らしく、笑顔で働ける社会へ」をパーパスに掲げ、多様性を尊重する職場づくりを推進しています。

＜リニューアルされたPMWV＞

PURPOSE ：みんなが自分らしく、笑顔で働ける社会へ

MISSION：ひとりひとりの「らしさ」が、誰かの感動に変わる。そんな瞬間を、ともにつくっていく。

WAY（意思決定の軸）：ユーザーサプライズファースト

VALUE（行動指針）：尊重 結束 誠実 成長 自律

■今後の取り組みについて

もにす認定で得た知見を活かし、支援体制および評価制度のさらなる高度化を進めてまいります。具体的には、「働きやすさ」だけでなく「やりがい」や「貢献実感」も把握する従業員満足度調査の実施を通じて、雇用率・定着率といった数値面に加え、働く“質”の向上に取り組みます。また、社内研修制度の充実などにより、障がいのある社員がステップアップできるキャリア形成支援を強化し、“働き続けられる環境”から“成長できる環境”への発展を目指します。さらに、障がいのある社員本人も参画する「理解促進」や「相互啓発」の仕組みを整え、“支援する側／される側”ではなく“ともに働く”文化の深化と、当事者の声を活かした制度・体制づくりを推進してまいります。

■会社概要

社名：株式会社MIXI EMPOWERMENT

設立：2017年10月27日

代表取締役：坂田 信隆

従業員数：35名（うち障がい者33名)

事業所所在地：宮城県仙台市（仙台事業所)

資本金：5,000,000円 （株式会社MIXI100%出資）

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。