【チャンピオンRED2026年2月号】祝!!「聖闘士星矢」生誕40周年記念特大号！史上最大規模で贈る豪華6大企画をお見逃しなく！
株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している「チャンピオンRED」（編集長：小口太郎）12月19日（金）発売の2026年２月号にて、「聖闘士星矢」生誕40周年を記念した豪華6大企画を実施することをお知らせいたします。
RED2月号には、なんと車田正美先生が描き下ろす豪華オールカラーの袋とじ、最新作『聖闘士星矢 THENII 使命』を収録！
特別付録は、美麗表紙イラストを使用した「[聖闘士星矢 THEN II 使命]カレンダーポスター」！
2026年は小宇宙を感じて過ごそう！
さらに「聖闘士星矢」生誕40周年を記念して「聖闘士星矢」４作品が豪華カラーで勢揃い!!
巻頭カラーは『聖闘士星矢 海皇再起 RERISE OF POSEIDON』！
はるか神話の時代、氷の拳を極めたひとりの聖闘士が…。
絶対零度のその先にある、凍てつく炎の伝説とは!?
センターカラーは３本！
短期集中連載開始！『聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 番外編』
誰もいない廃墟に佇むクリスとウルスラ。すると、突然歌が聞こえ始める。クリスたちの前に現れたのは……。
2号連続センターカラー！『聖闘士星矢 セインティア翔 memories』
エルダのもとにカシオペアの聖衣の情報が!!
エルダはレベッカの仇敵から聖衣奪還を試みることに!?
最新単行本8巻発売記念！『聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング』
教皇の間へと急ぐエウラリアたちに天秤座の黄金聖闘士 紅月姫が突如攻撃を仕掛ける……。
黄金聖闘士と冥闘士、そして偽神デミウルゴスの思惑が聖域にて入り乱れる！
そして、「聖闘士星矢」スピンオフ作家＆RED連載作家陣からお祝いの色紙＆コメントも！
加えて「聖闘士星矢」その40年の軌跡・歴史を振り返る、超拡大版「小宇宙倶楽部」も掲載！
チャンピオンRED2月号は「聖闘士星矢」一色！
小宇宙燃えるチャンピオンRED2月号、 未来に向かって羽ばたき続けます！
【商品概要】
媒体：「チャンピオンRED」2026年2月号
表紙：『聖闘士星矢 THEN II 使命』
付録：『[聖闘士星矢 THEN II 使命]カレンダーポスター』
巻頭カラー：『聖闘士星矢 海皇再起 RERISE OF POSEIDON』
センターカラー：『聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 番外編』、『聖闘士星矢 セインティア翔 memories』、『聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング』
発売：2025年12月19日（金）
特別定価：910円（税込）
発行：株式会社秋田書店
チャンピオンRED公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/red
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18階
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/