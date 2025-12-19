【最大30％OFF!楽天大感謝祭】犬・猫のペット用品をお得にまとめ買い。年末の長時間移動・帰省シーズンを快適にするアイテムから、毎日に役立つ商品まで、人気アイテムを″期間限定のセール価格″でご提供。

Fun Standard株式会社

楽天大感謝祭

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、楽天大感謝祭にて対象商品が最大30％OFFとなる特別イベントを開催いたします。



ペットベッド、ペットブラシ、ペットサークルなどの室内用品から、ペットキャリー、スリング、伸縮リードなどのお出掛け用品まで幅広いラインアップをご用意いたしました。

人気ペットアイテムをお得に購入できる、期間限定セールに是非ご注目ください。

■セール概要

- イベント名：楽天大感謝祭- 開催期間：12月19日（金）20:00 ～ 12月26日（金）01:59- 特典内容：対象商品 最大30％OFF- 対象店舗：PetFun楽天市場店 楽天大感謝祭セール会場はこちら(https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/251219kansha/)

■【注目の商品5選】

今回の楽天大感謝祭にあわせ、特におすすめしたい5商品を厳選しました。

日常使いから年末のおでかけシーンまで、ペットと飼い主様の暮らしに寄り添う機能性とデザインを備えたラインアップです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

1，伸縮リード

日常を彩る5colors「伸縮リード」

【おすすめポイント】

- フレッシュでモダンなデザイン- 特許取得 Wシェイプリードガイドでリードがねじれない- スムーズに巻き取れる快適設計

【適応犬種】小型犬・中型犬

【価格】1980円（税込）～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0196snlea/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TEFGNi1FSUVYLVlMT0otNkRXUQ--&rt=

2，ハーネス一体型コート

冬のお散歩に「ハーネス一体型コード」

【おすすめポイント】

- 冬にうれしい、あたたかな裏ボア仕様- 背中ファスナーで着脱がスムーズ- ハーネス一体型でお散歩準備が簡単

【適応犬種】小型犬・中型犬

【価格】2,480円（税込）～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0126hcoat/100円OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=T1RDNS1EVTdZLUtWU0QtNURaTw--&rt=

3，2WAYペットブラシ

抜け毛・毛玉ケアの両方が可能「2WAYペットブラシ」

【おすすめポイント】

- 抜け毛も毛玉も一本でケアできる2WAY- ワンプッシュで簡単お手入れ- 肌にやさしい先端ピン

【適応種】犬猫兼用

【価格】1,680円（税込）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0197brs2w1n/?variantId=T0197BRS2W-GRY15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QjZCRy1aU1E5LVBQMlMtQ0FXQg--&rt=

4，3WAYペットキャリー

スムーズ移動「3WAYペットキャリー」

【おすすめポイント】

- シーンに合わせて使える多機能3WAY設計- 移動時の使いやすさに配慮した設計- 通気性・出入り・収納性まで考えた実用性なデザイン

【適応種】小型犬・猫

【価格】7,980円（税込）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0086pcart/

5，折り畳みペットサークル

3サイズ展開「折りたたみペットサークル」

【おすすめポイント】

- 折りたたみ式で持ち運び・収納が簡単- ワンステップで組み立て可能- メッシュ屋根で様子が見えやすい設計

【適応犬種】小型犬・中型犬・猫

【価格】2,580円（税込）～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/e0171zpets/20％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UFVUQS1PVEZULTNBVFgtSEtWUA--&rt=

【他にもお得な商品が多数!】

楽天大感謝祭

PetFun（ペットファン）楽天市場店 大感謝祭セール会場(https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/251219kansha/)にて、今回ご紹介した商品以外にもお得にご購入いただけるアイテムを多数ご用意しています。

ペットとの暮らしを快適にするベッド・食器・おもちゃなど、多彩なラインアップをぜひこの機会にお楽しみください。

【今後の展開】

ペットとの健やかで豊かな暮らしを応援

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/