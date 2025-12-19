「NEW ERA(R)」×『機動戦士ガンダム』コレクションが登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2026年1月10日（土)から、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA(R)」コラボによる、『機動戦士ガンダム』コレクションの販売を開始します。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026年1月3日(土)13時より、予約販売を開始いたします。合わせてNEW ERA(R) 直営店及び、NEW ERA(R)公式オンラインストアでの発売も予定しています。

(企画：株式会社バンダイ)

※商品購入URL： https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/newera/

【商品紹介】

●STRICT-G NEW ERA(R)『機動戦士ガンダム』 59FIFTY(R) Cap

59FIFTY(R)をベースに、バイカラーで配色。フロントにそれぞれ地球連邦軍、ジオン軍マークを立体刺繍、独自の高く幅のあるフォルムと、好みに合わせて曲げてカスタマイズすることもできるフラットバイザーが特徴、アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能、カジュアルなスタイリングに最適です。

・種類 ：地球連邦軍： https://p-bandai.jp/item/item-1000242547/

ジオン公国軍： https://p-bandai.jp/item/item-1000242548/

・価格 ：各6,600円（税込）（送料・手数料別途）

・商品サイズ ：7 1/4 (57.7cm),7 3/8 (58.7cm),7 1/2 (59.6cm),7 5/8 (60.6cm),7 3/4 (61.5cm)

・商品素材 ：本体・つば部分：ポリエステル100%、つば裏部分：綿100%

刺しゅう糸：ポリエステル100%

●STRICT-G NEW ERA(R)『機動戦士ガンダム』9FORTY(TM) A-FRAME TRUCKER タイトルロゴ

型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴の9FORTY(TM) をベースに、フロント部分を1枚パネルにして上部をつまんだ独特のシルエットが特徴の9FORTY(TM) A-Frame。 通気性の良いメッシュ仕様。カーブしたバイザーと調整可能なアジャスターで、快適なフィット感を実現。フロントにタイトルロゴを刺繍したデザインは、カジュアルなスタイリングに最適です

・種類 ：ホワイト https://p-bandai.jp/item/item-1000242549/

ブラック https://p-bandai.jp/item/item-1000242549/

・価格 ：各4,620円（税込）（送料・手数料別途）

・商品サイズ ：約56.8cm-60.6cm

・商品素材 ：本体・つば部分：綿100%、メッシュ部分：ポリエステル100%、

刺しゅう糸：ポリエステル100%

●STRICT-G NEW ERA(R)『機動戦士ガンダム』9TWENTY(TM) ダメージ Cap

フロントに芯がなく、柔らかな被り心地の9TWENTY(TM)。やや浅めのフィット感、バイザー（つば）はカーブドバイザー仕様。自然なカーブで、性別や年代を問わず着用しやすいシルエット。 フロントにそれぞれ地球連邦軍、ジオン軍マークを刺繍、ダメージ加工を施したデザインは、カジュアルなスタイリングに最適です

・種類 ：地球連邦軍(ブルー・カーキベージュ) ： https://p-bandai.jp/item/item-1000242550/

ジオン公国軍（ブラック・オリーブ） ： https://p-bandai.jp/item/item-1000242551/

・価格 ：4,950円（税込）（送料・手数料別途）

・商品サイズ ：56.8 - 61.5cm

・商品素材 ：本体・綿100%、刺しゅう糸：ポリエステル100%

●STRICT-G NEW ERA(R)『機動戦士ガンダム』9FIFTY(TM) ONE YEAR

9FIFTY(TM)をベースに、フロントに「One Year War」のロゴを刺繍、独自の高く幅のあるフォルムと、好みに合わせて曲げてカスタマイズすることもできるフラットバイザーが特徴、アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能、カジュアルなスタイリングに最適です。

・商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000242961/

・価格 ：6,380円（税込）（送料・手数料別途）

・商品サイズ ：約57.7cm-61.5cm

・商品素材 ：本体、つば部分・ポリエステル100%、つば裏部分 綿100%、刺しゅう糸：ポリエステル100%

●STRICT-G NEW ERA(R)『機動戦士ガンダム』T-SHIRT

グフがガンダムに腕を切り落とされる名場面、シャア専用ズゴックがジムを一撃にする名場面の2種、Tシャツの表面だけ軽く色を落とすフロスト加工により、洗いこんだ様な風合いを持ち、古着の様な印象を与えるコットンTシャツです。

・種類 ：GUNDAM VS GOUF： https://p-bandai.jp/item/item-1000242965/

GYM VS CHAR'S Z'GOK： https://p-bandai.jp/item/item-1000242968/

・価格 ：各7,150円（税込）（送料・手数料別途）

・商品サイズ ：S～XXL

・商品素材 ：綿100%、メッシュ部分：ポリエステル100%

●STRICT-G NEW ERA(R)『機動戦士ガンダム』CAP KEYHOLDER HARO

ハロモチーフのニューエラキャップがそのまま小さくなったイメージの手のひらサイズのキーホルダーです。鍵に付けたり、バッグやリュックのアクセントとしてお楽しみください。

・商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000242972/

・価格 ：2,750円（税込）（送料・手数料別途）

・商品サイズ ：Cap：約H60×W95×D100mm、キーチェーン：約18mm

・商品素材 ：本体、つば部分・ポリエステル100%、つば裏部分 綿100%、刺しゅう糸：ポリエステル100%

＜予約販売開始：2026年1月3日(土)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL：https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/newera/

販売期間 ：2026年1月3日(土)13時～2026年1月19日(日)

企画 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2026年1月発送予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2026年1月10日(土)＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/

■「NEW ERA(R)」とは

New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。