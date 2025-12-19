パーソルキャリア、「D&l AWARD 2025」において、2年連続で最高評価の「ベストワークプレイス」に認定

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを提供するパーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕、以下パーソルキャリア）は、株式会社JobRainbowが策定するダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定する日本最大のアワード「D&l AWARD 2025」において、2年連続で最高評価の「ベストワークプレイス」に認定されましたのでお知らせします。

D&l AWARD 2025とは

「D&Iに取り組む企業の後押し」「D&Iのあり方のアップデート」「D&I推進の担い手を拡大」の3つの目的を通して、社会全体のD&Iの推進と、その先にある「D&Iがあたりまえの社会」の実現を目指し、株式会社JobRainbowが2021年に策定したアワードです。日本で活動する企業（日本国外に本社を置く企業、非営利団体、研究機関等も含む）を対象に、「ジェンダーギャップ」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の５つの要素と、さらに細分化された100項目の評価指標に基づき、100点満点で採点を行います。企業の2025年の取り組みを1項目につき1点として採点し、1～20点を「ビギナー」、21～60点を「スタンダード」61～80点を「アドバンス」81～100点を「ベストワークプレイス」として認定します。

D&l AWARDについて：D&l AWARD 2025(https://diaward.jobrainbow.jp/about)

パーソルキャリアの「DEI」推進の取り組み

パーソルキャリアでは、事実・同性パートナーシップ制度の導入や、社員有志の「アライ（Ally）」コミュニティメンバーによるLGBTQ＋についての理解を深める機会づくり、アンコンシャスバイアス研修の実施、健康とライフキャリアの両立リテラシー向上研修（e-Learning）、制限のあるはたらき方理解研修などさまざまなDEI（ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン）推進の取り組みを実施しています。今後も、社員一人ひとりが「DEI」への理解を深める取り組みを継続し、自分の意思でキャリアや人生を選択し、自分らしくはたらく「キャリアオーナーシップ」あふれる職場環境づくりを推進してまいります。

パーソルキャリアのDEIについて：https://www.persol-career.co.jp/sustainability/diversity/

具体的な取り組みの一例

事実・同性パートナーシップ制度

事実・同性パートナーシップにおいても、一定の手続きを行った場合、パートナーを「配偶者」とみなし、婚姻や家族に関わる福利厚生や結婚祝い金、結婚休暇についても適用。また、子どもに関する福利厚生も、本人もしくはパートナーいずれかの戸籍上の子であれば適用とする制度です。

「通称名」の使用が可能

社内での呼称として、本名とは異なる氏名を通称名として使用することが可能です。

ドレスコードの原則自由化

服装の基本方針としては「顧客や関係者に信頼感をあたえるものであること」「職種や就業場所に応じた機能性、調和が取れた身だしなみであること」のみを定め、自分らしい服装ではたらけるよう設計しています。

アンコンシャスバイアス研修の実施

脳差の違いに着目し、人それぞれ「モノの見方」「感じ方」「好みの対話」「考え方・必要な情報」「モチベーションのありよう」に違いがあることを学習する研修です。多様な部署・職種・役割の社員が一つのグループとなり、コミュニケーションのモヤモヤによる自己肯定感の低さの解消方法や、良質なコミュニケーションを行うヒントを知るワークも実施します。

育休ウェルカムバック制度

3カ月以上の育休を取得中で、就労を希望する社員を対象に、社内で一時的な就労機会を提供する制度です。受け入れ部署と、ジョブの遂行に必要な経験やスキルの保有などの条件を満たす社員を、人事でマッチングして就労します。これにより、育休中に起こりやすい社会や会社から分断されたような心理的孤立感の軽減や、仕事の勘を早期に取り戻しスムーズに職場復帰する後押しにつなげていきます。

サービスでの会員登録時の性別登録任意化

転職サービス「doda」では会員登録の性別欄に「男性」「女性」に加えて、「選択しない」という項目を設けています。

■パーソルキャリア株式会社について＜https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/)＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/