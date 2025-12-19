ジェフェルソン ジャリ選手 契約満了のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
ジェフェルソン ジャリ / Jeferson JARI プロフィール
◼️ポジション
DF
◼️生年月日
1996年4月10日
◼️出身地
ブラジル
◼️身長/体重
186cm/83kg
◼️チーム歴
サントス/AP(ブラジル) - インデペンテンテ/PA(ブラジル) - アナポリナ/GO(ブラジル) - アル シャエビ(サウジアラビア) - ツエーゲン金沢
◼️出場記録
J3リーグ 2試合(0得点)
カップ戦 0試合(0得点)
◼️コメント
チームをはじめツエーゲン金沢に関わる全ての皆様に感謝をしています。
自分達の目標であるJ2には上がることができず悔しい1年にはなりましたが、たくさん成長することができた1年だったと思います。
ファン、サポーターの皆様は最初から最後まで素晴らしい後押しをありがとうございました。
Agradeço a toda diretoria do Kanazawa pela oportunidade, infelizmente não conseguimos subir pra j2 mais foi um ano de aprendizado.
A torcida agradeço a todos por ter nos apoiado do inicio ao fim.