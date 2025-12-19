陸・海・空 自衛隊の厳選した兵器のクリアファイル3枚を封入した「クリアファイルBOOK」が新発売！

株式会社 三栄

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年12月23日（火）より『自衛隊新戦力図鑑」特別編集 自衛隊新戦力クリアファイルBOOK』を発売いたします。

本商品はムックシリーズ「自衛隊新戦力図鑑」の編集部が厳選した陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の兵器を両面刷り3枚のクリアファイル化し、クリアファイルに登場する兵器の詳細な紹介、および大人気の航空自衛隊「ブルーインパルス」の空撮ポスターが掲載された8ページの印刷物とで構成されています。

2025年12月23日（火）より全国書店および一部コンビニエンスストアから発売開始となります。

陸・海・空 各自衛隊の兵器をデザインした3タイプのクリアファイル（両面刷り3枚）

クリアファイルを挟み込む8ページの小冊子には兵器の紹介とポスターを掲載

航空自衛隊クリアファイル（F2支援戦闘機）海上自衛隊クリアファイル（護衛艦いずも型）陸上自衛隊クリアファイル（10式戦車）

クリアファイルは表紙含め8ページの小冊子に封入されていて、小冊子にはクリアファイルに登場する自衛隊の兵器を紹介とブルーインパルスの見開きポスターを掲載しています。

「自衛隊新戦力図鑑」特別編集 自衛隊新戦力クリアファイルBOOK

発売日：2025年12月23日

全国書店・一部コンビニエンスストア・三栄オンラインストアから発売

定価：1,500円（本体：1,364円）

ISBN：9784779653728

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505372(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505372)

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/



2025年12月19日

株式会社三栄