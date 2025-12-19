巻頭特集はりよ子さんのせいろレシピ！ 1冊まるごと“鶏むね”レシピの決定版『フーディストノートmagazine vol.4 鶏むねの人気おかず』2026年2月4日（木）発売
りよ子さん、リュウジさん、まるみキッチンさん、だれウマさん、Mizukiさんなど、人気料理家のレシピが１冊に！
人気メディア「フーディストノート」から誕生した『フーディストノートmagazine』シリーズの新刊が、2026年２月4日（水）に発売決定しました！ 現在予約受け付け中です。
第４弾のテーマは1冊丸ごと「鶏むねの人気おかず」。リーズナブルでタンパク質がしっかりとれる鶏むね肉は、毎日のごはん作りの強い味方。メインからごはんもの、汁もの、副菜まで、献立にすぐ使える多彩なラインナップが勢ぞろいしました！
人気料理家さんのとっておきのレシピとアイデアがギュッと詰まった、充実の一冊です！
［コンテンツ］
●せいろ蒸しの鶏むねおかず
『すべてを蒸したい せいろレシピ』が大ヒット中のりよ子さんがふっくらジューシーに仕上がる料理を紹介
●フライパンで極める最強鶏むねレシピ
焼く、炒める、煮るなど、フライパンだからこそおいしい料理をリュウジさんが伝授！
●やせる鶏むねごはん
高タンパクでヘルシー、簡単なのに激うまなレシピをまるみキッチンさん、だれウマさんが紹介！
●メインはこれで決まり！ ラクうま鶏むねおかず
Mizukiさん、Yuuさん、まいのごはん。さんなど人気料理家さんのメインおかずが勢ぞろい！
●お悩み解決や一品料理も！
井上かなえ（かな姐）さんのお悩み解決レシピやごはんものなど、お役立ちレシピも盛りだくさん！
【書誌情報】
タイトル：『フーディストノートmagazine vol.4 鶏むねの人気おかず』
定価：1210円（税込)
発行：扶桑社
発売日：2026年2月4日（水）
判型：A4判
ISBN：978-4594624620
※全国の書店、ネット書店にて予約受付中！
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594624626(https://www.amazon.co.jp/dp/4594624626)
■楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18477587/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18477587/)
◆記事化など本書に関するお問い合わせ
株式会社扶桑社 宣伝PR宛
senden@fusosha.co.jp