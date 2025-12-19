【TAC行政書士】12/26(金)まで！初学者もオトクな割引キャンペーン実施中！
行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、行政書士試験の学習がはじめての方を対象にした割引キャンペーンを12/26(金)まで実施中。初学者の方もオトクに学習スタートするチャンスです！
ぜひこの機会に「行政書士」へ挑戦しませんか？
2026年合格目標『早割キャンペーン第３弾』
だれでもオトクなチャンス！
対象コース
■ 2026年合格目標「プレミアム本科生Plus」「プレミアム本科生」
キャンペーン期間
■ 「プレミアム本科生Plus」：2025年12/1(月)～12/26(金)まで
■ 「プレミアム本科生」：2025年12/1(月)～2026年1/31(土)まで
キャンペーン内容
■ 「プレミアム本科生Plus」：通常受講料より50,000円OFF！
■ 「プレミアム本科生」：通常受講料より44,000円OFF！
受講料例（教材費・10％税込）
■『プレミアム本科生Plus』教室講座／Ｗｅｂ通信講座
＜通常受講料＞264,000円 → ＜キャンペーン受講料＞214,000円
詳細・お申込みはこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_hayawaricp.html
2026年合格目標『U30割引キャンペーン第１弾』
30歳以下の方はオトクなチャンス！
対象コース
■ 2026年合格目標「プレミアム本科生」
キャンペーン期間
■ 2025年10/1(水)～12/26(金)まで
対象者
■ 対象コースお申込み時点で「30歳以下」の方
キャンペーン内容
■ 通常受講料より66,000円OFF！
受講料例（教材費・10％税込）
■『プレミアム本科生』教室講座／Ｗｅｂ通信講座
＜通常受講料＞242,000円 → ＜キャンペーン受講料＞176,000円
詳細・お申込みはこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_u30cp.html
2026年合格目標『他資格合格者割引キャンペーン第１弾』
他資格合格者の方はオトクなチャンス！
対象コース
■ 2026年合格目標「プレミアム本科生」
キャンペーン期間
■ 2025年10/1(水)～12/26(金)まで
対象者
■ 下記の試験の合格者
簿記検定／ＦＰ／宅建士／社労士／司法書士／中小企業診断士／建築士
※条件の詳細はＴＡＣホームページをご確認ください
キャンペーン内容
■ 通常受講料より66,000円OFF！
受講料例（教材費・10％税込）
■『プレミアム本科生』教室講座／Ｗｅｂ通信講座
＜通常受講料＞242,000円 → ＜キャンペーン受講料＞176,000円
詳細・お申込みはこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_u30cp.html
■行政書士とは？
行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/