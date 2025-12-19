【男女1000人に聞いた】この人に自宅の家具を選んでもらいたいと思う芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■自宅の家具を選んでもらいたい芸能人といえば？

家具は部屋の雰囲気を大きく左右する重要なアイテムであり、選び方次第で暮らしの印象が大きく変わります。

そのため「センスのいい芸能人に選んでもらえたら、もっと素敵な空間になるはず」と感じる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は河口家具製作所と共同で、全国の男女1000名を対象に「自宅の家具を選んでもらいたい芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「自宅の家具を選んでもらいたい芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

調査日：2025年10月31日 ～2025年11月19日

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「この人に自宅の家具を選んでもらいたい!」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

自宅の家具を選んでもらいたい芸能人ランキング！

◆第1位 ヒロミ 165票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・テレビで色んなものを作っててセンスがあるから。（20代・女性）

・家具に詳しそうだから。（30代・女性）

・家具選びのセンスが良さそうでいいなと思ったから。（30代・男性）

・センスのいい部屋にしてくれそう。（40代・女性）

・使いやすい家具を選んでくれそう。（40代・男性）

・いつもリフォームをしていて、すごくセンスがいいと思ったので。（40代・女性）

・実用性の高い家具を選んでくれそうだから。（50代・男性）

・見つからなければ自作してくれそう。（50代・男性）

第1位には、DIYやリフォームのテレビ番組で幅広い支持を集める「ヒロミ」さんが選ばれました。

番組を通じて見せる高い技術力やデザインセンスに加え、実用性を重視した家具選びをしてくれそうだという安心感が評価されています。

また「既製品がなければ自作してくれそう」という声も目立ちました。

◆第2位 所ジョージ 145票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・おしゃれ・ヴィンテージのイメージがあるから。（20代・女性）

・アンティークな家具を選んでくれそう。（20代・男性）

・世田谷ベースのイメージがあるから。（30代・女性）

・センスが好きだから。（30代・男性）

・個性的で面白いと思う。（30代・男性）

・遊び心はあるけれど実用的なものを選んでくれそうなので。（40代・女性）

・面白い家具を選んでもらえそうだからです。（40代・女性）

第2位には、独自のライフスタイルで知られる「所ジョージ」さんがランクインしました。

ヴィンテージやアンティークを好むイメージや、世田谷ベースで見せる遊び心と個性が支持されています。

ただ個性的なだけでなく、日常で使いやすい実用性も備えた家具を選んでくれそうだと考える方が多く「おしゃれで面白い空間になりそう」という期待があるようです。

◆第3位 タモリ 47票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・知識が豊富そうだから。（30代・男性）

・趣味が良いから。（30代・男性）

・シンプルでありながらセンスがありそうだから。（40代・女性）

・詳しそうだから。（40代・男性）

・リーズナブルな価格のものですすめてくれそう。（40代・男性）

・使いやすさとヴィンテージ感を両立させた最高の家具を選んでくれそうだから。（40代・女性）

第3位は、落ち着いた雰囲気と深い知識で知られる「タモリ」さんが選ばれました。

シンプルで上質なものを選ぶセンスへの信頼が強く「使いやすさと趣味の良さを両立した家具をすすめてくれそう」という声が多く寄せられています。

また、無理のない価格帯で現実的な提案をしてくれそうだというイメージもあり、肩ひじ張らずに心地よく暮らせる空間が実現できそうだと感じる方も多い印象です。

◆第4位 木村拓哉 45票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かっこいい。（30代・女性）

・選んでもらうだけでブランドがつきそう。（30代・男性）

・キムタクに選んでもらった家具は自慢できそうだから。（30代・男性）

・おしゃれだから。（40代・男性）

・話を聞いて観察して自分好みにあわせてくれそう。センスがいいと思う。（40代・女性）

第4位は、スタイリッシュな佇まいで幅広い世代から支持される「木村拓哉」さんでした。

おしゃれな印象や抜群の存在感から「選んでもらうだけで特別感が出る」という声が多く集まっています。

また、相手の好みをくみ取って似合うものを提案してくれそうだという意見も目立ち、センスの良さと気配りの両方が評価されているようです。

◆第5位 GACKT 44票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・家にも、私自身にも本当に似合うものを選んでくれそう。（20代・女性）

・オシャレだから。（30代・男性）

・良いものをシンプルに選んでくれそう。（40代・女性）

・センス良く、シンプルな家具を選んでくれそう。（40代・女性）

・知らない海外メーカーのものを教えてくれそう。（50代・男性）

第5位には、独特の美意識とこだわりで知られる「GACKT」さんがランクインしました。

スタイリッシュで洗練されたイメージから「シンプルで上質な家具を選んでくれそう」という声が目立っています。

また、国内ではあまり知られていない海外ブランドにも詳しそうだという意見もあり、自分では出会えない特別なアイテムを提案してくれそうだと感じる方が多い印象です。

◆同率第6位～第10位

ここからは同率第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。



同率第6位 北川景子 43票

・オシャレなイメージだから。（30代・女性）

・実用的でお洒落なものを選んでくれそう。（30代・男性）

・ミニマリストなので余計なものが家になさそう。（40代・女性）



同率第6位 石田ゆり子 43票

・家のセンスが良い。（30代・女性）

・家庭的で趣味が良さそうだから。（40代・男性）

・センスが良さそう。良いものを知っていそう。（40代・女性）



第8位 杏 39票

・センスありそうなのと、同じ子を3人持つ母として、使い勝手の良さそうな家具を選んでもらえそう。（40代・女性）

・フランス仕込みのいいセンスで選んでくれそうだから。（40代・女性）



第9位 アンミカ 38票

・なんとなく家に良い空気が流れるようなものを選んでくれそうな気がしたから。（30代・女性）

・運気が上がりそうだから。（30代・女性）



第10位 綾瀬はるか 33票

・自分の趣味に寄り添いながら考えてくれそうだから。（30代・女性）

・穏やかな色合いで選んでくれそうだから。（40代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。



センスの良さや実用性を重視した家具選びをしてくれそうな芸能人が多く支持される結果となりました。

上位には、デザイン性と使いやすさのバランスを求める傾向が強く、日常の暮らしに自然になじむ家具を選んでくれそうな人物が選ばれています。

また、シンプルさや上質さ、暮らしやすさを大切にするイメージが、ランキング全体を通して評価されていることもうかがえました。



部屋の雰囲気を変えたいという方は、こだわりの家具を選んでみてはいかがでしょうか。

