遂に完結！「暁のヨナ」が表紙＆巻頭カラー＆ふろくに登場！さらに重大発表も!?『花とゆめ』2号12月19日（金）発売！

株式会社白泉社は、『花とゆめ』2号を12月19日（金）に発売しました。

豪華ふろくは「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド by草凪みずほ」つき！

みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！

【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/

「暁のヨナ」（草凪みずほ）が巻頭カラーで登場！激動の大河ファンタジーロマン、堂々完結！！

『花とゆめ』26年2号巻頭カラー「暁のヨナ」（草凪みずほ）

長い旅を終えて、たどり着いたのは――

◆完結記念！複製サイン入りB6アクリルプレートを30名様にプレゼント！

応募の詳細は必ず本誌をご確認ください。

＜応募締切＞2026年1月5日（月） ※当日消印有効

※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。

超豪華ふろく！「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド by草凪みずほ」

ふろく「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド by草凪みずほ」

草凪先生描きおろし！ハクヨナのアクスタ♪

サイズ：約タテ100mm×ヨコ60mmで満足度大！

「暁のヨナ」続編アニメ制作決定!!

カラー記事「『暁のヨナ』続編アニメ制作決定!!」

まだまだ盛り上がる「暁のヨナ」を引き続き応援よろしくお願いします！

『花とゆめ』6号（2月20日［金］発売予定）では番外編とふろくで登場予定！

同日発売予定の最新HC47巻通常版＆特装版もぜひゲットしてください♪

「『暁のヨナ』名場面コンテスト結果発表!!」

カラー記事「『暁のヨナ』名場面コンテスト結果発表!!」

今号で最終回を迎える「暁のヨナ」名場面コンテストへのたくさんのご参加ありがとうございました！16年を超えるヨナたちの長い旅路の中、名場面に選ばれたのは――？

TVアニメ放送直前！「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）がカラーつきで登場！

カラーつき「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）

F/ACEの合宿に響まで参戦!?

TVアニメ2026年1月3日（土）放送スタート！

アニメ公式HP https://tamon-anime.com/

アニメ公式X https://x.com/Tamon_anime

HC13巻は1月20日（火）発売決定！

HC「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）13巻

「多聞くん今どっち!?」 13巻

■著者名： 師走ゆき

■ISBNコード：9784592225560

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

■発売日：2026.1.20

「結局俺はこいつと目が合うだけでたまらなく嬉しいんだ」

ハプニングはあったものの、うたげの誕生日をお祝いできた多聞。

一方、完全に出遅れてしまった桜利はうたげを家に招いて…？

敬人の実家訪問回やナツキ＆飛鳥回、倫太郎in大学回も収録！

「木下さん…おれ…木下さんのことが――…」

F/ACE盛りだくさん＆うたげと多聞も進展（!?）な13巻♪

復活番外編ラスト！「顔だけじゃ好きになりません 番外編」（安斎かりん）がカラーつきで登場！

カラーつき「顔だけじゃ好きになりません 番外編」（安斎かりん）

奏人先輩の卒業から数年、奏人と才南は…？

最終HC17巻は2026年3月19日（木）発売予定！

【花とゆめ26年2号】

●毎月５日・20日発売

●判型：B5判

●定価：560円（税込）

