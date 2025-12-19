遂に完結！「暁のヨナ」が表紙＆巻頭カラー＆ふろくに登場！さらに重大発表も!?『花とゆめ』2号12月19日（金）発売！

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』2号を12月19日（金）に発売しました。


豪華ふろくは「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド　by草凪みずほ」つき！　


みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！



【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)



『花とゆめ』26年2号

「暁のヨナ」（草凪みずほ）が巻頭カラーで登場！激動の大河ファンタジーロマン、堂々完結！！


巻頭カラー「暁のヨナ」（草凪みずほ）

長い旅を終えて、たどり着いたのは――



◆完結記念！複製サイン入りB6アクリルプレートを30名様にプレゼント！


応募の詳細は必ず本誌をご確認ください。


＜応募締切＞2026年1月5日（月）　※当日消印有効


※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。


超豪華ふろく！「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド　by草凪みずほ」


ふろく「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド　by草凪みずほ」

草凪先生描きおろし！ハクヨナのアクスタ♪


サイズ：約タテ100mm×ヨコ60mmで満足度大！


「暁のヨナ」続編アニメ制作決定!!


カラー記事「『暁のヨナ』続編アニメ制作決定!!」

まだまだ盛り上がる「暁のヨナ」を引き続き応援よろしくお願いします！



『花とゆめ』6号（2月20日［金］発売予定）では番外編とふろくで登場予定！


同日発売予定の最新HC47巻通常版＆特装版もぜひゲットしてください♪


「『暁のヨナ』名場面コンテスト結果発表!!」


カラー記事「『暁のヨナ』名場面コンテスト結果発表!!」

今号で最終回を迎える「暁のヨナ」名場面コンテストへのたくさんのご参加ありがとうございました！16年を超えるヨナたちの長い旅路の中、名場面に選ばれたのは――？


TVアニメ放送直前！「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）がカラーつきで登場！


カラーつき「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）

F/ACEの合宿に響まで参戦!?


TVアニメ2026年1月3日（土）放送スタート！


アニメ公式HP　https://tamon-anime.com/


アニメ公式X　https://x.com/Tamon_anime


HC13巻は1月20日（火）発売決定！




HC「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）13巻

「多聞くん今どっち!?」 13巻



■著者名： 師走ゆき


■ISBNコード：9784592225560


■シリーズ名：花とゆめコミックス


■定価：594円（本体540円＋税10%）


■発売日：2026.1.20



「結局俺はこいつと目が合うだけでたまらなく嬉しいんだ」
ハプニングはあったものの、うたげの誕生日をお祝いできた多聞。
一方、完全に出遅れてしまった桜利はうたげを家に招いて…？
敬人の実家訪問回やナツキ＆飛鳥回、倫太郎in大学回も収録！
「木下さん…おれ…木下さんのことが――…」
F/ACE盛りだくさん＆うたげと多聞も進展（!?）な13巻♪





復活番外編ラスト！「顔だけじゃ好きになりません 番外編」（安斎かりん）がカラーつきで登場！　


カラーつき「顔だけじゃ好きになりません 番外編」（安斎かりん）

奏人先輩の卒業から数年、奏人と才南は…？


最終HC17巻は2026年3月19日（木）発売予定！


【花とゆめ26年2号】


●毎月５日・20日発売


●判型：B5判


●定価：560円（税込）




