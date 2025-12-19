『暁のヨナ』完結！待望の続編アニメ制作決定！最終回掲載の『花とゆめ』2号＆今後のヨナ情報も
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』2号を2025年12月19日（金）に発売します。
大人気連載『暁のヨナ』（著者：草凪みずほ）が、『花とゆめ』2号にて最終回を迎えます。
『花とゆめ』2号の表紙＆巻頭カラー＆ふろく「完結記念アクリルスタンド」はすべて『暁のヨナ』！
そして、待望の続編アニメ化制作決定です！！
ぜひ雑誌を購入して、「ヨナ」完結を一緒にお祝いしてください！
『暁のヨナ』続編アニメ制作決定！
『花とゆめ』2026年2号掲載カラー記事
待望の『暁のヨナ』続編アニメが制作決定いたしました！
続報をお待ちください。
最終回掲載『花とゆめ』2号では「ヨナ」企画てんこもり！
【主人公・ヨナのスペシャル表紙！】
『花とゆめ』2026年2号 表紙
花とゆめ 2026年2号
■発売日：2025年12月19日（金）
■判型：B5判
■価格：560円（税込）
■『花とゆめ』公式ページ
HPはこちら(https://www.hanayume.com/)
X公式アカウントはこちら(https://x.com/HanaYume)
Instagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/hanatoyume_manga/?locale=ja_JP)
【巻頭カラーも「ヨナ」！】
『花とゆめ』2026年2号 巻頭カラー
はらへりたち大集合！ 圧巻の最終回巻頭カラー、ぜひ手に入れてください！
巻頭カラーを使用した「複製サイン入りB6アクリルプレート」抽選30名様プレゼントも実施。
※プレゼント企画は紙版雑誌のみでの実施のためご注意ください。
【カラー記事にも「ヨナ」！「名場面コンテスト」結果発表】
『花とゆめ』2026年2号掲載
2015年10月～11月にかけて募集していた「『暁のヨナ』名場面コンテスト」。
結果発表が『花とゆめ』2号にて掲載されます。
1位に輝いたシーンは…？ あなたが応募した名場面がランクインしているかも！？
『花とゆめ』2026年2号懸賞 Wチャンス賞
また、『花とゆめ』2号で実施の「コンビネーションを競い合え！ お年玉＋１ダービー懸賞」では、懸賞プレゼントの抽選に漏れた方の中から再抽選して、今号の表紙イラストを使用した「『暁のヨナ』オリジナルアクリルスタンド」を170名様にプレゼント！
※紙版雑誌のみでの企画ですのでご注意ください。
【ふろくも「ヨナ」！ヨナハクアクリルスタンド】
『花とゆめ』2026年2号ふろく アクリルスタンド
アクリルスタンドとコミックスのサイズ比較
ふろくは、「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド」です。
サイズはタテ約100mm×ヨコ約60mm。
イラストは草凪みずほ先生の描きおろしです。
ここでしか手に入らないふろくですので、ぜひゲットして！
今後の『暁のヨナ』情報■『暁のヨナ』47巻 YONA MEMORIAL イラスト集付き特装版 発売決定！
過去のイラスト集で未収録の美麗イラストが画集になって登場♪
A5判サイズ・64Pの小冊子予定。
2026年2月20日発売！
■『花とゆめ』6号に『暁のヨナ』外伝特別掲載＆ふろくも！
『花とゆめ』2026年6号（2026年2月20日発売予定）にて、「暁のヨナ」外伝が掲載！
高華国の気になるその後が見られるかも。
ふろくは超豪華「完結記念！『暁のヨナ』メモリアルファンブック」！
最終回を終えての草凪みずほ先生へのインタビューや、イラストメイキングを掲載予定です。
【『暁のヨナ』最新刊】
HC『暁のヨナ』（草凪みずほ）46巻
暁のヨナ 46
■著者名： 草凪みずほ
■ISBNコード：9784592225355
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
■発売日：2025.6.20
血の盃に吸い込まれたヨナとゼノ。
２人はその中の世界で四龍と再会を果たす。
地上への脱出を目指す一行だったが…。
作品ページはこちら(https://www.hanayume.com/sakuhin/?id=6)
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など