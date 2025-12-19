『暁のヨナ』完結！待望の続編アニメ制作決定！最終回掲載の『花とゆめ』2号＆今後のヨナ情報も

写真拡大 (全8枚)

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』2号を2025年12月19日（金）に発売します。


大人気連載『暁のヨナ』（著者：草凪みずほ）が、『花とゆめ』2号にて最終回を迎えます。


『花とゆめ』2号の表紙＆巻頭カラー＆ふろく「完結記念アクリルスタンド」はすべて『暁のヨナ』！


そして、待望の続編アニメ化制作決定です！！


ぜひ雑誌を購入して、「ヨナ」完結を一緒にお祝いしてください！


『暁のヨナ』続編アニメ制作決定！



『花とゆめ』2026年2号掲載カラー記事

待望の『暁のヨナ』続編アニメが制作決定いたしました！


続報をお待ちください。


最終回掲載『花とゆめ』2号では「ヨナ」企画てんこもり！

【主人公・ヨナのスペシャル表紙！】



『花とゆめ』2026年2号　表紙
花とゆめ　2026年2号

■発売日：2025年12月19日（金）


■判型：B5判


■価格：560円（税込）



■『花とゆめ』公式ページ


HPはこちら(https://www.hanayume.com/)


X公式アカウントはこちら(https://x.com/HanaYume)


Instagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/hanatoyume_manga/?locale=ja_JP)





【巻頭カラーも「ヨナ」！】



『花とゆめ』2026年2号　巻頭カラー

はらへりたち大集合！　圧巻の最終回巻頭カラー、ぜひ手に入れてください！


巻頭カラーを使用した「複製サイン入りB6アクリルプレート」抽選30名様プレゼントも実施。


※プレゼント企画は紙版雑誌のみでの実施のためご注意ください。



【カラー記事にも「ヨナ」！「名場面コンテスト」結果発表】



『花とゆめ』2026年2号掲載

2015年10月～11月にかけて募集していた「『暁のヨナ』名場面コンテスト」。


結果発表が『花とゆめ』2号にて掲載されます。


1位に輝いたシーンは…？　あなたが応募した名場面がランクインしているかも！？



『花とゆめ』2026年2号懸賞　Wチャンス賞

また、『花とゆめ』2号で実施の「コンビネーションを競い合え！　お年玉＋１ダービー懸賞」では、懸賞プレゼントの抽選に漏れた方の中から再抽選して、今号の表紙イラストを使用した「『暁のヨナ』オリジナルアクリルスタンド」を170名様にプレゼント！


※紙版雑誌のみでの企画ですのでご注意ください。



【ふろくも「ヨナ」！ヨナハクアクリルスタンド】



『花とゆめ』2026年2号ふろく　アクリルスタンド


アクリルスタンドとコミックスのサイズ比較

ふろくは、「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド」です。


サイズはタテ約100mm×ヨコ約60mm。


イラストは草凪みずほ先生の描きおろしです。


ここでしか手に入らないふろくですので、ぜひゲットして！


今後の『暁のヨナ』情報

■『暁のヨナ』47巻　 YONA MEMORIAL イラスト集付き特装版　発売決定！

過去のイラスト集で未収録の美麗イラストが画集になって登場♪


A5判サイズ・64Pの小冊子予定。
2026年2月20日発売！


■『花とゆめ』6号に『暁のヨナ』外伝特別掲載＆ふろくも！

『花とゆめ』2026年6号（2026年2月20日発売予定）にて、「暁のヨナ」外伝が掲載！　


高華国の気になるその後が見られるかも。


ふろくは超豪華「完結記念！『暁のヨナ』メモリアルファンブック」！


最終回を終えての草凪みずほ先生へのインタビューや、イラストメイキングを掲載予定です。


【『暁のヨナ』最新刊】



HC『暁のヨナ』（草凪みずほ）46巻
暁のヨナ　46

■著者名： 草凪みずほ


■ISBNコード：9784592225355


■シリーズ名：花とゆめコミックス


■定価：594円（本体540円＋税10%）


■発売日：2025.6.20



血の盃に吸い込まれたヨナとゼノ。
２人はその中の世界で四龍と再会を果たす。
地上への脱出を目指す一行だったが…。



作品ページはこちら(https://www.hanayume.com/sakuhin/?id=6)






【会社概要】


会社名：株式会社白泉社


所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2


代表者：代表取締役社長　高木靖文


設立：1973年12月1日


URL：https://www.hakusensha.co.jp/


事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など