『暁のヨナ』完結！待望の続編アニメ制作決定！最終回掲載の『花とゆめ』2号＆今後のヨナ情報も

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』2号を2025年12月19日（金）に発売します。

大人気連載『暁のヨナ』（著者：草凪みずほ）が、『花とゆめ』2号にて最終回を迎えます。

『花とゆめ』2号の表紙＆巻頭カラー＆ふろく「完結記念アクリルスタンド」はすべて『暁のヨナ』！

そして、待望の続編アニメ化制作決定です！！

ぜひ雑誌を購入して、「ヨナ」完結を一緒にお祝いしてください！

『暁のヨナ』続編アニメ制作決定！

『花とゆめ』2026年2号掲載カラー記事

待望の『暁のヨナ』続編アニメが制作決定いたしました！

続報をお待ちください。

最終回掲載『花とゆめ』2号では「ヨナ」企画てんこもり！

【主人公・ヨナのスペシャル表紙！】

『花とゆめ』2026年2号 表紙花とゆめ 2026年2号

■発売日：2025年12月19日（金）

■判型：B5判

■価格：560円（税込）

■『花とゆめ』公式ページ

HPはこちら(https://www.hanayume.com/)

X公式アカウントはこちら(https://x.com/HanaYume)

Instagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/hanatoyume_manga/?locale=ja_JP)

【巻頭カラーも「ヨナ」！】

『花とゆめ』2026年2号 巻頭カラー

はらへりたち大集合！ 圧巻の最終回巻頭カラー、ぜひ手に入れてください！

巻頭カラーを使用した「複製サイン入りB6アクリルプレート」抽選30名様プレゼントも実施。

※プレゼント企画は紙版雑誌のみでの実施のためご注意ください。

【カラー記事にも「ヨナ」！「名場面コンテスト」結果発表】

『花とゆめ』2026年2号掲載

2015年10月～11月にかけて募集していた「『暁のヨナ』名場面コンテスト」。

結果発表が『花とゆめ』2号にて掲載されます。

1位に輝いたシーンは…？ あなたが応募した名場面がランクインしているかも！？

『花とゆめ』2026年2号懸賞 Wチャンス賞

また、『花とゆめ』2号で実施の「コンビネーションを競い合え！ お年玉＋１ダービー懸賞」では、懸賞プレゼントの抽選に漏れた方の中から再抽選して、今号の表紙イラストを使用した「『暁のヨナ』オリジナルアクリルスタンド」を170名様にプレゼント！

※紙版雑誌のみでの企画ですのでご注意ください。

【ふろくも「ヨナ」！ヨナハクアクリルスタンド】

『花とゆめ』2026年2号ふろく アクリルスタンドアクリルスタンドとコミックスのサイズ比較

ふろくは、「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド」です。

サイズはタテ約100mm×ヨコ約60mm。

イラストは草凪みずほ先生の描きおろしです。

ここでしか手に入らないふろくですので、ぜひゲットして！

今後の『暁のヨナ』情報

■『暁のヨナ』47巻 YONA MEMORIAL イラスト集付き特装版 発売決定！

過去のイラスト集で未収録の美麗イラストが画集になって登場♪

A5判サイズ・64Pの小冊子予定。

2026年2月20日発売！

■『花とゆめ』6号に『暁のヨナ』外伝特別掲載＆ふろくも！

『花とゆめ』2026年6号（2026年2月20日発売予定）にて、「暁のヨナ」外伝が掲載！

高華国の気になるその後が見られるかも。

ふろくは超豪華「完結記念！『暁のヨナ』メモリアルファンブック」！

最終回を終えての草凪みずほ先生へのインタビューや、イラストメイキングを掲載予定です。

【『暁のヨナ』最新刊】

HC『暁のヨナ』（草凪みずほ）46巻暁のヨナ 46

■著者名： 草凪みずほ

■ISBNコード：9784592225355

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

■発売日：2025.6.20

血の盃に吸い込まれたヨナとゼノ。

２人はその中の世界で四龍と再会を果たす。

地上への脱出を目指す一行だったが…。

作品ページはこちら(https://www.hanayume.com/sakuhin/?id=6)

