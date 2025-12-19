やっぱり「ピカソ芸」は文字に限る！　爆笑問題・太田光の『芸人人語』26年1月20日発売　「天声人語」よりも深くて長い無類の時評集

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版のPR誌「一冊の本」の人気連載、爆笑問題・太田光氏による「芸人人語」をまとめた単行本『芸人人語 テレビは終わってしまうのか・高市総理誕生・ピカソ芸は文字に限る！編』が、2026年1月20日に発売されます。「石破首相と日本国憲法」「ガザとオリンピック」「テレビの覚悟」から「旧統一教会問題」「長嶋茂雄と日本人」「高市総理誕生」まで、話題となった出来事を取り上げ、「笑い」「テレビ」「人権」「国際秩序」「戦後」について様々な角度から記したコラム集です。今回も「ピカソ芸」炸裂の渾身の20編です。

「芸人人語」は、2019年4月号の連載当初から注目を集め、「毎日新聞」「朝日新聞」「東京新聞」など各メディアでも取り上げられました。

今回の単行本第4弾も、「戦争」「憲法」「人権」「政治」「メディア」など、激動の世界と日本とテレビについて、太田光氏がマジメに本気で論じる、珠玉の言葉にあふれた一冊です。

人間とは、「醜さ」と「美しさ」が同居している生き物だ。誰もが人の失敗を見て笑う。同時に、自分も同じ失敗をすると共感し、同情もする。一瞬で同じ感情を味わっている。老いも醜さも、指摘し合って笑い合う。（「一 失われた何か」より）

若手はいいテレビを作っている。上の世代は、覚悟して、ちゃんとけじめをつけるべきだと思う。自分達が何を見逃し、何を見失ったのか。じっくり向き合って責任を取るべきだと思う。若い世代を置き去りにするべきじゃない。「楽しくなければテレビじゃない」。そう言い出したんだから。（「十 テレビと人権」より）

私は毎日人を傷つけて生きてきた。おそらく生まれてから、六〇になろうとする現在まで、態度で、言葉で、文章で、今も、これからも、人を傷つけないで生きる方法を私は知らないし、実行出来ない。（「十一 テレビの覚悟」より）

人間とは、本当に不器用な生き物だ。おそらくこの世界には、こういう不器用で、小さな、誤解し合う人間達がたくさんいる。（「十三 解散命令と、赤毛のアン」より）

＜もくじ＞

一 失われた何か ／二 交渉 ／三 都知事選 ／四 一〇〇年の森 ／五 平和の祭典と式典とアメリカとロシア ／六 ビジネスと人権 ／七 衆議院選挙 ／八 総理と憲法 ／九 国際秩序 ／十 テレビと人権 ／十一 テレビの覚悟 ／十二 トランプ大統領とウクライナ ／十三 解散命令と、赤毛のアン ／十四 地下鉄サリン事件から三〇年 ／十五 長嶋茂雄と日本人 ／十六 トランプ大統領と原爆 ／十七 二〇二五年・参院選 ／十八 トランプそして9・11 ／十九 人権の軍民両用 ／二十 高市新総理と立花孝志とオールドメディア

『芸人人語 テレビは終わってしまうのか・高市総理誕生・ピカソ芸は文字に限る！編』

著者：太田光

定価：1760円（本体1600円＋税10%）

発売日：2026年1月20日（火曜日）

