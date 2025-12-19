中学受験生の「心の揺れ」を描く小説『受験のカミサマ ～中学受験・合格へのオラクル～』小学館ジュニア文庫より発売！

株式会社小学館

『受験のカミサマ ～中学受験・合格へのオラクル～』が小学館ジュニア文庫より発売されました。『ちゃおプラス』で連載されていた人気まんがをノベライズした本書は、中学受験を控えた小学生の緊張感・思うように伸びない成績・家族との関係など、中学受験生の「心の揺れ」に寄り添った一冊です。

【書誌情報】

小学館ジュニア文庫

『受験のカミサマ ～中学受験・合格のオラクル～』

著者：ぐうとくじん

イラスト・まんが：マリサ

定価：880円（税込）

発売日：2025年12月19日

体裁：新書判・192ページ

小学館・刊

https://www.shogakukan.co.jp/books/09231533

“受験のカミサマ”からのメッセージにやる気スイッチオン！

昨今の中学受験においては、ただ勉強するだけでなく、気持ちの強さや前向きさも大切だといわれています。テストの結果に落ち込んだり、家の中がピリピリしたり、「みんなはできているのに……」と時には自信をなくしてしまうことも。本書ではそんな「目には見えない心の負荷」に光を当て、主人公の気持ちの変化を通して、読者が「よし、明日もがんばってみよう！」と思えるような物語がつづられています。

本書では、それぞれ異なる境遇の3人の小学生が、受験に向き合う中で“受験のカミサマ”に出会い、自分の気持ちや葛藤に折り合いをつけながら前へ進もうとする姿を描いています。単なる成功物語ではなく、受験生が抱える不安・戸惑い・自責の念といった「内面のリアル」を丁寧に描写しているのが特徴です。

関西最高峰の中学受験対策塾の例題と解説も！

さらに、本書に登場する中学受験対策問題は、中学受験で圧倒的合格者数を誇る「浜学園」が監修！ 物語を読みながら、算数のテクニックを知ることができます。

４人のご子息全員を東京大学理IIIに合格させた、中学受験界のカリスマ・ママ、佐藤亮子さんからも本書に太鼓判をいただきました！

「中学受験は人生を生きる力を育てます。 環境と習慣を確立させ、日々の努力を通じて“やればできる”という自信を養います。自己管理力や粘り強さが身につき進学後や社会に出てからも子どもたちの大きな財産になります」（受験コンサルタント・佐藤亮子さん）

年が明けたらあっという間にやってくる中学受験本番。受験を控えたご家庭も、受験は来年以降というご家庭も、親子で読みたい一冊です。

【本書のあらすじ】

努力の時間は、あなたの未来への翼になる

夢は逃げない。逃げるのは、いつだって自分。

一歩を踏み出す勇気が未来を変えていく。

受験を目前にしても成績が伸びずに悩んでいた美咲は、努力を積み重ねる。

家の事情に悩む悠真は家族と向き合い、挑戦を選ぶ。

親友とすれ違った郷香はギャルマインドで前進し、夢に手を伸ばす。

３人の前に現れたのは、ちょっと口の悪い“受験のカミサマ”。

叱られ、励まされながら、進んだ先に見つけた答えとは？

努力は裏切らない。すべての小学生に贈る心ゆさぶる中学受験ストーリー！

【著者プロフィール】

ぐうとくじん

『ちゃおプラス』の連載漫画『受験のカミサマ』原作者。子どもの受験経験をもとに、本作を創作。受験生の子たちが少しでも自分を信じられるようになることを願い、物語にまとめている。『Oggi.jp』、『WEB Domani』、『サライ.jp』、『HugKum』などで記事を多数執筆。

＊『受験のカミサマ』Instagramでは、全国にある天満宮を巡って、受験生の代理参拝をしています。

受験のカミサマ 公式Instagram（＠juken_no_kamisama）

https://www.instagram.com/juken_no_kamisama/