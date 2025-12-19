「iAEON」アプリが2,000万ダウンロードを突破！

イオン株式会社

イオンスマートテクノロジー株式会社（代表取締役社長：ジェリー・ブラック）は、2025年12月15日時点で、当社が提供する「iAEON（アイイオン）」アプリが累計2,000万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。（※１）



「iAEON」アプリは、2021年9月にイオングループのトータルアプリとしてリリースされました。

スマホ決済「AEON Pay」やクーポン、キャンペーン情報、電子レシートなど、さまざまな機能を一つにまとめ、会員コードで、WAON POINT（※2）をためることや利用することができます。





「iAEON」アプリは、イオングループ39社の企業と連携し、お客さまのお買い物体験をより便利で快適にすることを目指し、機能拡充を進めてきました。このたびの2,000万ダウンロード達成は、日頃より「iAEON」アプリをご利用いただいている多くのお客さまに支えられた結果です。

2025年度は、「AEON Pay」の新機能をはじめ、「iAEONレポート」機能や「黄色いレシート」機能をリリースいたしました。

「iAEONレポート」機能は、お客さまご自身のお買い物履歴や利用状況を分かりやすく確認でき、日々のお買い物の振り返りや管理に役立てていただけます。

また、「黄色いレシート」機能はイオングループの対象店舗で毎月実施されている地域社会貢献活動「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」に、「iAEON」アプリから参加できる機能です。

私たちは「iAEON」アプリを今後もさらに進化させ、より便利で快適なお買い物体験の実現と地域社会への貢献を推進してまいります。

▼iAEONおよび主要機能のご紹介

iAEONブランドページ: https://www.aeon.com/aeonapp/

iAEON概要（動画）: https://youtu.be/-hKHEWPpKEU

クーポン機能について（動画）: https://youtu.be/FRG5UKa_2Mw

AEON Payご利用方法について（動画）: https://www.youtube.com/watch?v=HBwI7TsprFM

▼公式ＳＮＳはこちら

最新情報については、公式SNSアカウントもぜひご覧ください。

「iAEON」公式X(旧Twitter)アカウント: https://x.com/iAEON_official

※1：ダウンロード数は、イオンスマートテクノロジー株式会社が自社集計した実績値であり、iOS／Androidの合算値です。

※2：WAON POINTは、「お客さま」「家族」「地域社会」とつながる共通ポイントサービスです。

イオンカード払いなどさまざまなシーンで２００円（税込）ごとに１WAON POINTがたまるポイントです。なお、WAON POINTについては、下記のスマートワオン公式サイトをご確認ください。

（URL: https://www.smartwaon.com/）