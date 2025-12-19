神奈川県座間市と脱炭素社会の実現に向けた連携協定を締結

パナソニックグループ左からパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 首都圏電材営業部 営業部長 石戸谷 亘、座間市 市長 佐藤 弥斗氏

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社は、神奈川県座間市（以下、座間市）と、脱炭素社会の実現に向けた取り組みに関する連携協定を2025年12月18日に締結しました。

本協定では、双方の資源やノウハウを活用し、大幅な省エネルギー化を実現する最先端の建築物であるZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の理解促進および導入推進に向けて、密接な連携を図り、脱炭素社会の実現を目指します。

座間市は、2022年に「座間市ゼロカーボンシティ宣言」を行い、さらに2023年には「第2次座間市環境基本計画」を策定し、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す取り組みを積極的に推進しています。

今回の連携協定により、座間市が保有する建物のZEB化を、両者が協力して推進していきます。

■連携協定締結について

＜連携協定の主な内容＞

1. ZEB化検討対象施設の選定に関すること

2. ZEB化改修の可能性調査に関すること

3. ZEB化手法の検討に関すること

4. ZEB化の認知度向上および理解促進に関すること

5. その他、本協定の目的に資する事業に関すること

【お問い合わせ先】

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 マーケティング本部 首都圏電材営業部

TEL：06-6908-1131（大代表）