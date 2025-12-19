【大谷翔平選手が絵本作家デビュー！】愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本がポプラ社より発売決定

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、MLBドジャースの大谷翔平選手の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』を2026年2月に全国の主要書店およびオンライン書店にて発売することを決定いたしました。

この絵本は大谷選手がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語です。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する愛犬・デコピンの姿を温かい眼差しで描いています。

読者は、3歳から7歳までのお子さんとその家族からデコピンのファンまで、幅広い層の人たちが想定されております。

また、大谷選手とデコピンは、この絵本による収益をすべて慈善団体に寄付します。ポプラ社もこの考えに賛同し、絵本の売上の一部を動物保護団体に寄付いたします。

大谷翔平選手からのメッセージ

デコピンは数多くの大切な時間を、僕のそばで過ごしてくれています。デコピンが特別である理由を今回、物語を通して伝えることができて嬉しいです。

この絵本が子供たちに喜びを与えることを願っています。また、動物愛護団体への支援により、より多くの犬が愛する家庭を見つけることを望んでいます。

絵本のあらすじ

『DECOY SAVES OPENING DAY（原書タイトル）』中面ページ

今日は待ちに待った開幕戦の日。デコピンは、なんと始球式を任されています。野球場にはホットドッグやとても広い「庭」がありますし、お客さんがたくさんいます。きっと素敵な1日になるでしょう。ところが……うそでしょ!? ぼく、始球式に使うラッキーボールを家に忘れてきちゃった！

デコピンは始球式までにボールをもって野球場に戻れるのでしょうか。

とびきりかわいいデコピンが主人公の初の絵本。みんなでいっしょに、プレイボール！

書籍情報

タイトル：『デコピンのとくべつないちにち』

文：大谷翔平／マイケル・ブランク

絵：ファニー・リム

発売年月：2026年2月予定

著者プロフィール

大谷翔平（おおたに・しょうへい）

メジャーリーグでもっともオールマイティな才能あふれる選手。MLB（米大リーグ機構）史上初めてMVP（最優秀選手）を満票選出 で4度（2021、2023、2024、2025年 ）獲得した。ロサンゼルス・ドジャースに移籍後の最初のシーズンで、チームの8度目のワールドシリーズ制覇に貢献し、MVPを受賞した初のフルタイム指名打者となった。フィールドでスター選手である以上に、家族を大切にする夫であり父親でありデコピンのパパでもある。

マイケル・ブランク

ストーリーテラー。投資家であり、熱狂的な野球ファン。すばらしいふたりの子ども、シャーロットとハリソンが日々、想像力の源になっている。

株式会社ポプラ社とは

ポプラ社は、1947年創業の児童書出版社です。

家庭向けの児童書と学校図書館向けの書籍を軸に、2000年からは一般書の分野にも進出。

コンテンツのIP展開にも、大きく力を入れて取り組んでいます。

2004年からは中国に現地法人北京ププランを設立し、

絵本・児童書のグローバル展開を行っています。