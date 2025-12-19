【Yahoo!検索】先着でPayPayポイントが必ずもらえる！スマホブラウザーの検索エンジン設定でPayPayポイントが当たるキャンペーンを開催中

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!検索」は、スマホブラウザーの検索エンジンを「Yahoo! JAPAN」に設定するとPayPayポイントが当たるキャンペーン（以下、本キャンペーン）を、2026年3月31日（火）まで開催します。

本キャンペーンでは、スマホブラウザーの検索エンジンを「Yahoo! JAPAN」に設定し、ブラウザーの検索窓（アドレスバー）から「ヤフー検索くじ」と検索するとスタンプが獲得でき、くじ引きに参加できます。先着で100円相当のPayPay ポイントが必ずもらえるほか、抽選で最大10,000円相当のPayPayポイントが当たるなど、総額1,000万円相当の景品を用意しています。

【「ヤフー検索くじ」キャンペーン概要】

・開催期間：開催中～2026年3月31日（火）23時59分

・特設ページ：https://yahoo.jp/pvK3Ab

＜参加方法＞

1）Yahoo! JAPAN IDでのログインのうえ、キャンペーンページでエントリー

2）スマホブラウザーの検索エンジンを「Yahoo! JAPAN」に設定

3）Yahoo! JAPAN IDでログインした状態で、ブラウザーの検索窓（アドレスバー）から「ヤフー検索くじ」と検索

4）検索結果上のキャンペーンバナーをタップし、キャンペーンページでスタンプが獲得できていることを確認

5）「くじを引く」ボタンをタップする

＜景品・当選本数＞

1等：PayPayポイント10,000円相当 5本

2等：PayPayポイント500円相当 200本

参加賞：PayPayポイント100円相当 10万本

「Yahoo!検索」は、日本に住むユーザーの「知りたい」にどこよりも詳しく答えるサービスを目指し、観光やネットショッピング、災害情報など日本に特化した検索体験を提供しています。昨年10月には、チャット形式で質問や相談ができ、状況に合わせた答えが見つかる「AIアシスタント」の提供を開始し、『AIで変わる、広がる、あなたの毎日。』をコンセプトに、日常の調べ物から気軽な相談までユーザーの課題解決に努めています。今後も生成AIを活用した機能のアップデートを通じて、ユーザーの行動を幅広くサポートしていきます。

※スマートフォンAndroid版Google Chrome、iOS版Safari上の検索エンジン設定が対象です。

※PCブラウザーの検索エンジン設定変更は対象外です。

※参加賞は先着です。当選本数の上限に達し次第、終了します。また、やむを得ない事情により、予告なく景品、対象期間、適用条件等を変更する可能性があります。

※くじの参加にはYahoo! JAPAN IDでのログインとPayPayとの連携が必要です。

※以下に当てはまる方は、本キャンペーンの対象外となりますのでご了承ください。

2025年6月1日（日）～2025年11月30日（日）の期間内で、

・iPhoneのSafariの検索窓をYahoo! JAPANに切り替えてご利用いただいている方。

・Androidスマホ端末のGoogle Chromeの検索窓をYahoo! JAPANに切り替えてご利用いただいている方。

※付与されるPayPayポイントは、PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可。

※特典の付与時期は2026年4月下旬を予定しています。

※その他、詳しくはキャンペーンページの「キャンペーン詳細」をご覧ください。

https://yahoo.jp/pvK3Ab