【参加無料／オンライン】AI×HR Conference 2026「停滞か、ブレイクか。」を1/28開催｜採用・育成・評価・定着・人的資本経営の“意思決定と実装”を全12セッションで深掘り

株式会社RYOMAAI×HR Conference 2026 「停滞か、ブレイクか。」

株式会社RYOMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿阪 滉貴）は、2026年1月28日（水）10:00～18:10 に、オンラインカンファレンス 「AI×HR Conference 2026」 を開催します。

コンセプトは 「停滞か、ブレイクか。」。採用・育成・評価・定着・人的資本経営を横断し、AI時代に求められる “意思決定と実装” を、全12セッション（総勢24名）で深掘りします。

参加は無料（事前登録制）。事前予約いただいた方限定でアーカイブ動画を送付します。

▼お申し込み・詳細はこちら

申込URL：https://ryo-ma.art/conference2026?organizationId=2580

開催背景｜「停滞か、ブレイクか。」

採用難、早期離職、リスキリング、人的資本経営。人事を取り巻く課題は複雑化し、さらに生成AI／データ活用の波が押し寄せています。

従来の延長線にとどまり停滞するのか。AIと戦略を武器に、未来へブレイクスルーするのか。

本カンファレンスでは、理想論ではなく現場の実務に落ちる粒度で、「判断軸」と「実装のリアル」 を持ち帰れる場を提供します。

本カンファレンスで得られること

・AI活用を前提にした採用～定着までの全体設計（部分最適から脱却）

・「AIに任せる／人が担う」の業務分担とオペレーション設計

・精度／公平性／納得感など、意思決定が難しい論点の整理と判断基準

・社内の合意形成に使える論点・言語化（説明可能な意思決定）

・明日から動ける具体アクション（仕組み・運用・進め方）

基調講演／特別講演（抜粋）

■基調講演｜AI×HRの未来像 ─ 採用・人材戦略の変革と実装

・黒田 真行 氏（ルーセントドアーズ株式会社 代表取締役）

・安田 雅彦 氏（株式会社 We Are The People 代表取締役）

■特別講演｜データで変える評価制度。公平性と納得感を両立する方法

・池浦 良祐 氏（株式会社識学 上級執行役員）

・阿阪 滉貴 氏（株式会社RYOMA 代表取締役）

セッション一覧（全12セッション）

■セッション01｜基調講演

AI×HRの未来像 ─ 採用・人材戦略の変革と実装

登壇：黒田 真行 氏（ルーセントドアーズ株式会社 代表取締役）／安田 雅彦 氏（株式会社 We Are The People 代表取締役）

■セッション02

感情知性×感情解析AIが変える採用と感情マネジメント

登壇：荻野 淳也 氏（一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート 代表理事）／阿阪 滉貴 氏（株式会社RYOMA 代表取締役）／飯島 美帆 氏（株式会社エモーショナル・テクノロジーズ CAO）

■セッション03

母集団形成の最前線。媒体依存からの脱却とチャネル多角化

登壇：峯崎 直哉 氏（エン株式会社 執行役員 ハイ・ミドルクラス採用支援事業部長）／吉野 樹 氏（株式会社YOUTRUST キャリア事業部 執行役員 ）

■セッション04

AIと人の業務分担。採用における"AI活用"の実践知

登壇：半田 頼敬 氏（株式会社エクサウィザーズ 取締役）／砂田 滋弘 氏（株式会社PeopleX PeopleXAI面接事業責任者）

■セッション05

採用広報の新常識。候補者に届くブランディングと発信の仕組み化

登壇：越智 道夫 氏（ミイダス株式会社 執行役員／CMO／CPO）／桐山 秋行 氏（株式会社リロクラブ 執行役員）

■セッション06

オンボーディングの科学。早期離職を防ぐ仕組みづくり

登壇：山夲 哲平 氏（株式会社プラスアルファ・コンサルティング 執行役員）／大滝 圭修 氏（レバレジーズ株式会社 HRテック事業部 事業部長）

■セッション07｜特別講演

データで変える評価制度。公平性と納得感を両立する方法

登壇：池浦 良祐 氏（株式会社識学 上級執行役員）／阿阪 滉貴 氏（株式会社RYOMA 代表取締役）

■セッション08

スキルマッピングとリスキリング。変化に強い組織のつくり方

登壇：相上 葉 氏（株式会社Kakedas 執行役員）／田島 智也 氏（株式会社manebi 代表取締役CEO）

■セッション09

エンゲージメント／ウェルビーイングの定量化。健全な組織文化の育成

登壇：表 孝憲 氏（株式会社ミツカリ 代表取締役社長 CEO）／皆川 恵美 氏（株式会社KAKEAI 代表取締役社長）

■セッション10

人的資本経営の実践。経営企画と人事の連携で描く未来

登壇：森 啓亮 氏（株式会社NEWONE コンサルティング事業部 マネージャー）／橋本 祐造 氏（株式会社RECOMO 代表取締役 CEO）

■セッション11

採用業務×効率化。AI・自動化で「コア業務」に集中できる人事へ

登壇：両角 創平 氏（ウォンテッドリー株式会社 事業部長）／深澤 要 氏（JAPAN AI株式会社 マーケティング部 PMFマーケティンググループ マネージャー）

■セッション12

"マネージャー×AI"で定着を強くする。現場のコーチングとフォローの仕組み化

登壇：沖本 拓也 氏（ユームテクノロジージャパン株式会社 生成AIエバンジェリスト）／林 裕子 氏（パーソルイノベーション株式会社 Comic Learning Company・UXチーム兼CSチーム 教授システム学修士）

※プログラム・登壇者は予告なく変更となる場合があります。

こんな方におすすめ

・上場企業／大手企業の人事責任者・CHRO・決裁者

・経営企画／人的資本経営の推進担当、HRBP

・AI／データ活用を推進するピープルアナリティクス担当

・採用・育成・評価・定着を“実装”まで進めたい方

・社内の合意形成や運用設計で、AI活用が止まっている方

開催概要

名称：AI×HR Conference 2026

日時：2026年1月28日（水）10:00～18:10

形式：オンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

特典：事前予約者限定でアーカイブ動画を送付

目標参加者数：800名

主催：株式会社RYOMA

申込URL：https://ryo-ma.art/conference2026?organizationId=2580

主催：株式会社RYOMA 会社概要

社名：株式会社RYOMA

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目14－7 ゼニス南新宿6F

代表者：代表取締役 阿阪 滉貴

設立：2021年7月12日

事業内容：キャリア支援事業／採用プランニング事業

企業サイト：https://ryo-ma.art/

本件に関するお問い合わせ先（差し替え）

株式会社RYOMA AI×HR Conference運営事務局

担当：金田 健

TEL：03-6820-0915

E-mail：ken.kaneta@ryo-ma.art