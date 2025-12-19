関西二部昇格を懸けた決勝大会に向け、株式会社ジオメイク様が「関西二部昇格応援パートナー」としてクラブを支援

株式会社RAXUS Osaka City SC

Osaka City SCは、第60回関西府県サッカーリーグ決勝大会に臨むにあたり、株式会社ジオメイク様より「関西二部昇格応援パートナー」としてご協賛をいただきましたことをお知らせいたします。

株式会社ジオメイク様には、クラブに所属する選手が実際に働かせていただいているご縁もあり、代表をはじめ会社全体で日頃から温かいご声援をいただいています。

試合日には会場に足を運び、現地で声援を送ってくださるその姿は、選手、スタッフにとって大きな励みとなっています。

■チームコメント

本大会は、今シーズンを通して積み重ねてきた取り組みの集大成であり、私たちがどんな姿勢でこの一年を戦ってきたのかを示す舞台です。

株式会社ジオメイク様の存在は、クラブの日常と挑戦の両方を支えてくださる、非常に心強い存在です。その想いに応えるためにも、一戦一戦に覚悟を持って臨みます。

■ Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/