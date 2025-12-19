OKAYAMA Officeリニューアルのお知らせ

日本賃貸保証株式会社

賃貸借の保証事業を展開する日本賃貸保証株式会社（代表取締役：梅田 真理子、以下「JID」）はサービス向上を図るため、「岡山支店」を「OKAYAMA Office」と改称してリニューアルいたしました。

現在JIDでは、各拠点のリニューアルを積極的に実施し、入居者様・オーナー様・代理店様からの賃貸保証に関するお悩みをいつでもご相談いただけるよう環境整備に力をいれております。

同時に、社員が安心して働ける職場づくりにも注力しております。働きやすいオフィスレイアウトの導入や、最新のPC・周辺機器や機能的なオフィス家具の導入を進め、社員の健康と生産性向上を目指しています。

OKAYAMA Office概要

【住所】〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル11階

【連絡先】電話：086-238-2243 / FAX：086-235-1733

日本賃貸保証株式会社について

日本賃貸保証株式会社（JID）は、どなたにも差別なく安心して住宅に住まうことのできる社会の実現を目指して、1995年に創業しました。

「あらゆる人々のために、公平で公正な社会づくりに貢献していく。」

その実現に向けて、当社を中心とするJID GROUP一丸となって、これからも決して立ち止まることなく全力で事業に取り組んでいきます。

【会社概要】

社名：日本賃貸保証株式会社

代表：代表取締役 梅田 真理子

本社所在地：〒292-0067 千葉県木更津市中央3丁目4-23

資本金：1億円

事業内容：賃貸住宅の保証事業

HP：https://jid-net.co.jp

JIDコンセプトムービー：https://youtu.be/BOJGw8IgRxM

JID GROUP紹介ムービー：https://youtu.be/6NCN_Qe95Dw



【JID GROUP】

日本賃貸保証株式会社（賃貸住宅の保証事業、HM24駆け付けサービス）

└https://jid-net.co.jp



JIDINVESTMENTS株式会社（不動産に関するコンサルティング）

└https://jid-investments.co.jp



ムービングマスタージャパン株式会社（運送事業）

└https://mmjnet.jp



ジョブスタイル株式会社（職業紹介、派遣事業）

└https://job-style.co.jp



特定非営利活動法人Standard Opinion Society（職業支援、教育支援、生活支援）

└https://sos-foundation.or.jp