【参加者募集】NSBT 戦略フォーラム 2026 in 東京 イノベーションで拓く安全保障ビジネスの未来

一般社団法人安全保障ビジネスイノベーション協会

急速に変化する安全保障環境の中で、2026年に向けた戦略的視点を一日で捉える。

一般社団法人 安全保障ビジネスイノベーション協会（SBIJ、所在地：東京都豊島区、代表理事：磯部晃一）は、2026年1月30日（金）、「NSBT 戦略フォーラム 2026 in 東京」を開催いたします。

本フォーラムは、令和7年度 中小企業庁「イノベーション・プロデューサー」採択事業の一環として実施され、激動する国際情勢を背景に、2026年の安全保障環境とビジネスの行方を俯瞰する戦略フォーラムです。

安全保障分野への新規参入を検討する企業にとっては「はじめの一歩」を、すでに参入している企業にとっては「次の一手」を構想する場として、幅広い立場の皆さまに向けて、最新の知見と実践的な洞察を提供します。

■開催概要

日 時： 2026年1月30日（金）10:00～（受付開始 9:30）

会 場： 京王プラザホテル（東京都新宿区）

定 員： 100名（フォーラムおよびレセプション）

※事前申込制／主に安全保障業界関係者および参入を検討されている方を対象としています

■フォーラムの主なテーマ（予定）

【オープニング・リマークス】

NSBT エグゼクティブ・ストラテジスト

磯部 晃一 氏（元陸上自衛隊 東部方面総監［第37代］／元陸将）

【基調講演】

世界史的分水嶺に立つ国際社会 - 大国間競争と大国間政治の狭間で -

登壇者：吉田 圭秀 氏（前統合幕僚長／元陸将）

● 第1部 : 激変する安全保障環境と、今後の安全保障・軍事トレンド

● 第2部 : 安全保障ビジネスのグローバルトレンド - 中小企業の可能性と課題 -

● 第3部 : ウクライナ戦争の教訓：世界の安全保障クラスターが示すイノベーションの未来

※登壇者の詳細は 2026年1月に正式発表 予定です。

■参加費

フォーラム参加：無料

マッチメイキング・レセプション参加費

- NSBT Japan 有料会員：無料

- NSBT Japan 無料会員：5,000円（税込）

- NSBT Japan 非会員：10,000円（税込）

■対象となる皆さま

・安全保障関連企業の経営層および関連業務に従事する方

・中小企業・スタートアップで新規参入を検討されている方

・自衛隊・消防・警察など、安全保障実務に従事する方

・行政・公共機関（防災・危機管理・装備調達・技術開発）に従事する方

■お申込み

▶ 参加申込フォームはこちら(https://nsbtsf2026.event-lab.jp/v5/registration/visitor/pre_form/NSBTSF/20260130?l=japanese)

※申し込みができない場合は、事務局までお問い合わせください。

※本フォーラムの最新情報は、SBIJ公式サイトにて随時ご案内いたします。

■主催・事務局

【主 催】

一般社団法人 安全保障ビジネスイノベーション協会（SBIJ)(https://sbi-japan.org/)

【事務局】

SBIJフォーラム事務局

TEL：03-6384-7767

メール：sales@sbi-japan.org

■ 報道関係者の皆さまへ

本フォーラムでは、取材・撮影をご希望のメディア様を受け付けております。

取材登録や事前資料のご提供など、必要な情報を個別にご案内いたします。